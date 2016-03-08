Поп-певица МакSим получила звание заслуженной артистки Татарстана

Награду артистке вручили в представительстве Татарстана в Москве. Певица отметила, что для нее большая честь и гордость получить награду "Заслуженный артист Татарстана". МакSим подчеркнула, что всегда с любовью и теплом навещает Казань, где живет ее семья и близкие, пишут Argumentiru.com.

Минувшей осенью популярная певица МакSим была признана самой сексуальной женщиной года по версии подписчиков журнала Maxim — Россия и возглавила ежегодный топ-100, подвинув таких признанных красавиц, как теннисистку Марию Шарапову, певицу Веру Брежневу и супермодель Ирину Шейк.