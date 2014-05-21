Экстрасенс Александр Шепс показал уникальное фото

Александр Шепс достаточно часто привлекает к себе внимание и становится героем обсуждений в интернет-сообществах. Он активно ведет блог в Instagram, где публикует тематические фото и ролики. При этом Александр очень скуп на информацию о своей семье. О его близких родственниках известно немного. Мама Александра известна на родине, в Самаре, как ясновидящая, спирит и таролог. На днях в соцсети появилось ее фото, на котором она запечатлена с Александром. Фанаты подметили внешнее сходство матери и сына и написали множество теплых слов в комментариях, пишет 7d.org.ua.