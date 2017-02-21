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Масленица идет: славянские обряды на привлечение удачи и достатка

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Масленичная неделя — прекрасное время для привлечения в жизнь достатка и удачи. Улучшить финансовые возможности можно с помощью проверенных обрядов и ритуалов.

Масленичная неделя — прекрасное время для привлечения в жизнь достатка и удачи. Улучшить финансовые возможности можно с помощью проверенных обрядов и ритуалов.

Масленица — традиционный русский праздник со множеством обычаев. Масленичная неделя посвящена проводам зимних холодов и встрече весны. Наши предки считали Масленицу поворотным событием и сменой года. В эти дни устраивали широкие гуляния, чтобы прожить год весело и благополучно.

Кроме того, считалось, что обряды на привлечение удачи и денег в этот период особенно эффективны.

Ритуал на привлечение достатка

Если у вас есть возможность, выберитесь за черту города, прихватив с собой старые вещи. Макулатура, одежда, деревянные предметы, пришедшие в негодность — все это подойдет для совершения обряда. Разожгите небольшой костер, а рядом положите монету. В костер киньте старые вещи, которые символизируют бедность. Глядя в жаркое пламя, проговорите:

«Зиму провожаю, старое сжигаю. Освобождаю место для нового и счастливого. Все ненужное в пепел превратится да по ветру разлетится. От ненужного освобождаюсь, прибыль привлекаю. Монету на огне закалю, в кошелек положу. Привлечет она мне удачу финансовую да жизнь безбедную».

Блинный заговор на удачу

Испеките блины и возьмите самый красивый и румяный из них. Разделите его на две равные части и проговорите:

«Как весна с зимой не уживается, как закат с восходом не встречается, так и меня все беды стороной обойдут, в мою сторону не взглянут.

Уйдут они своей дорогой, а я оставлю беду за порогом. В дом ее пускать не буду. Так удачу привлеку». Медленно раздвигайте части блинов в разные стороны. Затем либо съешьте сами обе половинки по очереди, либо отдайте животным.

Обряд на удачу и мир в семье

Если в вашей семье начались ссоры, используйте масленичную неделю, чтобы вернуть мир и уют всем домочадцам. Возьмите по одной старой и ненужной вещи у каждого, сложите их вместе и каждое утро читайте над ними заговор:

«Старье вместе соберу, выкину и не помилую. От зла своих близких избавлю, из сердец беду вытравлю. Жаркая Масленица придет, все зло с собой заберет».

В последний день масленичной недели старые вещи бросьте в костер, на котором будет гореть чучело Масленицы. Таким образом вы избавитесь от злобы и негатива и привлечете в семью лад и удачу.

Обряд на возвращение счастья

Этот ритуал проводят в последний день масленичных гуляний, в воскресенье, 26 февраля 2017 года. Он призван избавить от нажитого негатива, а также очистить энергетические потоки для привлечения блага в жизнь. Возьмите чистый листок белой бумаги без полос и других разграничений. Напишите на нем все, что не дает вам покоя. Старые обиды, недовольство поступками окружающих, преследующая черная полоса. Словом, выплесните весь свой негатив на бумагу.

После того как закончите, напишите, что хотите избавиться от всего этого: «Зла в себе не держу. Все, что написано, меня покинет, оставив только радость, счастье и удачу».

Приготовьте емкость с водой и церковную свечу. Сложите лист бумаги несколько раз и насыпьте вокруг него замыкающийся круг из соли. Прочитайте молитву своему ангелу-хранителю. Лист сожгите над свечой, а пепел бросьте в воду. Выйдите с емкостью на улицу и выплесните содержимое за порог со словами: «Не достанется зло никому. Солью обезврежено, на церковной свече сожжено, водой умыто».

Вернитесь в дом и протрите полы тряпкой, смоченной в святой или проточной холодной воде.

Проговорите следующее: «Дома чисто и светло. Все зло за порог ушло. Счастье привечаю, двери открываю». Откройте двери и выплесните воду. Такой ритуал защитит ваше жилище от негативного влияния, а также привлечет счастье и благополучие.

Живите в мире и гармонии, чтобы никакие негативные проявления не смогли сломить вас. Любите себя и своих близких. Желаем вам веселой масленичной недели в 2017 году!

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