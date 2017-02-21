Уважаемые любители «Пятидесяти оттенков», прекратите приносить огурцы в кинотеатры!

21. Февраль 2017 13:32
После сеанса картины «50 оттенков серого» менеджер кинотеатра в Сиднее нашел огурец под одним из сиденьев. Через какое-то время огурцы стали повсеместно появляться и в других кинотеатрах…
Знали бы Джеми Дорнан в образе Кристиана Грея с Дакотой Джонсон в образе Анастейши, к чему они толкают женщин – вероятно, отказались бы от роли, пишет Soulpost.ru.
Одна радость – сеансы скоро закончатся, а огурцы понесут домой, необязательно на салат…
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