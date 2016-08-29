Аппетитно: Бритни Спирс разделась перед камерой

Недавно девушка снялась в соблазнительной фотосессии. Красотка предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь руками. Стоит отметить, что снимок получился очень горячим, пишет Neformat.co.ua.
Бритни Спирс / Instagram
Эпатажная певица и мама двух детей Бритни Спирс не стесняется раздеваться перед камерами.
Недавно девушка снялась в соблазнительной фотосессии. Красотка предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь руками. Стоит отметить, что снимок получился очень горячим, пишет Neformat.co.ua.
Бритни Спирс / Instagram
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