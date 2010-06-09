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Десять самых мучительных болезней: есть и пострашнее рака!

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После того, как врач определил, что крошечный камень в почке вызвал у моего мужа страшный приступ, пришла медсестра, которая принесла дозу болеутоляющего и сочувствия: «У меня тоже были камни пару месяцев назад, и это было ужасно - намного хуже, чем роды, хотя у меня четверо детей».

В самом деле, когда врачей спросили о том, какие заболевания вызывают наиболее жуткую боль, камни в почках тоже оказались в этом списке, пишет Lifter.

Вот рейтинг болезней с точки зрения силы боли, которую они вызывают:

10. Боль после операции. Во время операции у человека может повредиться нерв, что приводит к постоянной, нестерпимой боли. «Некоторые исследования показали, что у половины людей, которые перенесли хирургическое вмешательство в области грудной клетки, развивается хроническая боль», - говорит Линн Вебстер, доктор медицинских наук, президент Американского общества Медицины боли.

Врач советует пациентам вовремя обращаться за помощью, потому что лечение острой боли снижает риск долгосрочных проблем.

9. Камни в почках. Боль от этих камней, размер которых варьируется от крупицы соли до жемчужины, внезапная и острая. Она возникает в задней, нижней части живота и паховой области. Чаще всего врачи назначают обезболивающие, советуют пить много воды и ждать. Когда камень выйдет с мочой, боль почти сразу пройдет.

В зависимости от типа камня потребуются изменения в рационе питания, чтобы предотвратить появление новых камней.

8. Хронические боли в нижней части спины. «Боль в нижней части спины - это как смерть и налоги, потому что в какой-то момент это может случиться с каждым», - говорит Шон Макки, доктор медицинских наук из Стэнфордского университета. Девять из десяти пациентов выздоравливают довольно быстро, но иногда боль становится хронической и портит жизнь.

«Тяжесть первоначальной травмы и то, насколько вы склонны к тревожности, играет определенную роль в том, станет ли боль хронической». Один из наиболее эффективных методов лечения - физическая терапия, направленная на укрепление мышц.

7. Периферийная невропатия. Как правило, это повреждение кончиков нервов, идущих к пальцам рук и ног, вызванное диабетом.

«Мне сказали, что это такое чувство, будто ходишь по лезвиям», - говорит Чарльз Ким, доктор медицинских наук, доцент кафедры реабилитации и анестезиологии Нью-Йоркского университета. Лекарства успокаивают раздраженные нервы, но Ким говорит, что физические упражнения также очень важны для улучшения кровотока.

6. Боли раковых больных. Это может быть боль от самой болезни, боль вследствие лечения, например химиотерапии, или и то и другое одновременно.

Некоторые больные раком, особенно те, у кого заболевание прогрессирует, испытывают невероятную боль. Наиболее мучительные виды рака: рак поджелудочной железы, опухоли головного мозга и саркомы.

5. Постгерпетическая невралгия. Такая боль испытывают приблизительно 10% пациентов с тяжелой формой ветрянки. (После того, как вы переболели ветряной оспой, вирус находится в латентном состоянии в вашем головном и спинном мозге и может повторно активироваться.)

«Когда уходит опоясывающая сыпь, у некоторых пациентов остается жгущая боль, которая трудно поддается лечению», - говорит Макки.

4. Невралгии тройничного нерва. Инфекции, опухоли и другие заболевания могут вызвать боль в тройничном нерве, который передает сигналы от вашего лица к мозгу. «Пациенты описывают ее как чувство, как будто их лицо в огне», - говорит Ким.

Это часто пульсирующая боль, в некоторых случаях она появляется каждые несколько минут и чаще всего поражает правую сторону лица.

3. Интерстициальный цистит. Это воспаление мочевого пузыря. «Пациенты говорят мне, что чувствуют, что у них все время горит в области таза», - говорит Вебстер. В тяжелых случаях страдальцы могут мочиться 60 раз в день. Физическая терапия, а также противовоспалительные средства помогают облегчить боль.

2. Комплексный региональный болевой синдром. Боль, как правило, возникает в одной из конечностей даже после простой травмы, такой как вывих лодыжки или сломанная рука. Боль и отек начинаются в небольшой области, а затем распространяются по всей конечности.

«Я видел пациента, который пришел в зимний день с отрезанной штаниной. Одно лишь прикосновение к его коже вызывало невыносимую боль», - говорит Ким.

Врачи не знают, почему у некоторых людей появляются такие боли, хотя они считают, что в этом есть генетический компонент, и от этого синдрома чаще страдают женщины, чем мужчины.

1. Кластерная головная боль. Кластерная головная боль – это внезапная острая боль, которая обычно концентрируется вокруг одного глаза или с одной стороны головы. Это сильнее, чем мигрень. Встречаются кластеры, мучающие людей в течение нескольких недель или месяцев.

«Такую боль еще называют «головная боль самоубийств», потому что у пациентов появляются мысли о самоубийстве, чтобы избавиться от боли», - говорит Маккей. «Мои пациенты говорили мне, что у них возникает желание биться головой о стену или просверлить себе голову», - добавляет доктор.

Причина этой боли неизвестна, но стероиды и блокаторы кальциевых каналов могут облегчить жизнь больных. От кластерной боли в большинстве случаев страдают мужчины.

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