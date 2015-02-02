Пять причин, по которым мужчины обеспокоены размером пениса больше, чем женщины

1. Они боятся быть отвергнутыми

Мужчины считают, что размер их пениса может послужить причиной для разрыва всякой связи с девушкой. Они просто боятся отказа, который принесет им намного больше комплексов, связанных с членом, чем прежде. Замкнутый круг какой-то! Пишет Soulpost.ru.

2. Они боятся, что не смогут довести вас до оргазма

Размер полового члена не имеет значения, когда дело доходит до оргазма. Но ребята на самом деле не знают или им трудно поверить, что это может произойти и с маленьким пенисом. До тех пор, пока мужчина будет хотеть и стремиться доставить своей девушке удовольствие, она не задумается о его «мини» проблеме.

3. Они хотят быть похожими на своих друзей

Как и девушки, которые стремятся подражать более успешным и обворожительным подругам, мужчины склонны сравнивать себя со своими друзьями, вернее, с их пенисами. Размер пениса — важная составляющая мужественности. Все мужчины хотят иметь член, который утверждает их маскулинность, и помогает им вписываться в общепринятые стандарты.

4. Они путают порно с реальностью

То, как мы воспринимаем секс и сексуальность, исходит из порно. Насмотревшись на порноактрис, женщины сбривают волосы на лобке или отбеливают зад. А мужчины считают, что иметь питона в штанах – это обычное дело. Порно — нереальная жизнь. Не путайте!

5. Они не видят других обычных пенисов

Мы живем в мире, где мужчина, смотрящий на чужой член из любопытства, обязательно посчитается геем. Эй, народ! Смотреть на пенисы – не означает тыкать их в зад! Вдохните поглубже, расслабьтесь и гляньте на достоинство вооооон того коротышки в душевой спортзала.