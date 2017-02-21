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Танцор из Эстонии, покоривший ТНТ, мечтает о девушке Бонда

Limon.ee
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Третий сезон популярного шоу «ТАНЦЫ» на российском канале ТНТ запомнился не только яркими выступлениями и интригой, сохранявшейся буквально до момента объявления победителя накануне Нового года, но и лучезарной улыбкой танцовщика из Эстонии. О том, как ему все удалось и чем он собирается заниматься дальше, Эдуард Тидо рассказал журналу «Яна».

Эдуард, он же Тэо, танцует больше десяти лет, его основное направление – хип-хоп. Он привык много и серьезно работать, оттачивая навыки. Всегда учился у самых лучших и везде, где только мог: сначала по роликам в YouTube, потом на мастер-классах звезд. Так что неслучайно на шоу, где побеждают универсальные танцовщики, он быстро освоил новые для себя танцевальные стили и прошел так далеко.

Чтобы понять, как нелегко было пробиться в число боровшихся за главный приз, достаточно вспомнить, что в отборочных турах участвовали танцоры более чем из 100 городов России, стран Балтии, Европы, Америки, Новой Зеландии. В итоге в две команды наставников – знаменитых хореографов Егора Дружинина и Мигеля – вошли 20 лучших. В том числе Тэо.

Эдуард Тидо/ Comedy Club Production

- Можно ли сказать, что танцовщики Эстонии на высоком уровне?

- Нет, я не могу этого сказать. У нас лишь единицы более или менее соответствуют мировому уровню, но в целом в Эстонии картина грустная.

- Чему вы научились благодаря шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ? И как собираетесь применять это дома?

- Я стал артистичнее и понял чуть больше о работе постановщика. Возможно, дома эти навыки помогут мне в постановке номеров для каких-то своих проектов.

- Есть ли у вас хобби? Слабости?

- Мои хобби – фотография, видеоблог, экстремальные виды спорта, отдых с друзьями и путешествия. А слабости – вкусная и неполезная еда, лень.

- Вы – само обаяние. И, кстати говоря, начали танцевать в 17 лет в том числе для того, чтобы больше нравиться прекрасной половине человечества. Между тем, по вашим словам, у вас нет романтических отношений. Как такое возможно? И о какой девушке вы мечтаете?

- Спасибо за комплимент. Я мечтаю о такой девушке, которой подойдет только Джеймс Бонд. А я не Джеймс Бонд, поэтому и девушки у меня пока нет (улыбается). Но обязательно будет.

О том, насколько сложно было участвовать в знаменитом телешоу, что дали занятия с известными хореографами, как Тэо удалось в течение всего проекта сохранить хорошие отношения как с наставниками, так и с участниками шоу, читайте в февральском номере журнала «Яна».

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