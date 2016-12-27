Главная светская пара Эстонии, у которой растет сын, оказалась гомосексуальной?

Но на самом же деле, главная светская пара Эстонии, в народе называемая Типпом и Тяппой, уже давно живет и счастливом браке и воспитывает общего саны Хедона, пишет Elu24.

Мари-Леэн не стала молчать и написала в блоге о том, что ее достали слухи о ее гомосексуальности.

«Я не понимаю некоторых людей. Кто здесь постоянно пишет о том, что один из нас должен вылезти из шкафа? Как долго или что надо сделать, чтобы люди не считали кого-то из нас гомосексуалистом? На самом деле!? Я вообще не понимаю, откуда это берется? Почему Меэлис должен быть геем? Откуда такой вывод? Или я лесбиянка? Только потому, что мы свободомыслящие? Объясните мне тоже, пожалуйста», - злится Мари-Леэн Альберс.