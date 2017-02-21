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Интернет шокирован видео, как Анджелина Джоли кормит своих детей пауками

Limon.ee
Limon.ee
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На YouTube запечатлено, как звезда вместе со своими детьми приготовила и с удовольствием съела насекомых.

Известная голливудская актриса, посол доброй воли ООН и многодетная мать Анджелина Джоли, прилетевшая на днях в Камбоджу для презентации своего фильма о терроре красных кхмеров, решила приобщиться к местной кулинарии.

Звезда не побрезговала отведать настоящих тарантулов, да еще и накормила ими своих детей. Кроме пауков в меню присутствовали скорпионы и различные жуки, слегка припущенные в масле с овощами.

Как рассказала сама Джоли, такая пища, богатая белками, как нельзя лучше подходит для голодного времени или выживания во время войны. К тому же насекомые, по словам детей актрисы, по вкусу похожи на чипсы. Впрочем, судя по комментариям в Сети, большинство интернет-пользователей не  разделили кулинарных изысков голливудской звезды.

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