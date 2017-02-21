Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

Американские СМИ не устают обсуждать участие будущей супруги министра финансов в весьма пикантных сценах. Мировая премьера фильма состоялась еще в июне прошлого года, но Стивен Мнучин был назначен министром 13 февраля, а потому сейчас к прошлому его избранницы наблюдается особо повышенное внимание.

Мнучин совсем недавно и сам был как никто близок к миру киноискусства– его компания спонсировала такие фильмы как "Аватар" и "Люди икс". На счету шотландки Луиз Линтон порядка 20 ведущих ролей в самых разных картинах. В "Постороннем" Линтон играет отнюдь не порно-звезду. Фильм повествует о скромной виолончелистке, которая становится жертвой серийного маньяка. Девушка живет одна в большой квартире, но в какой-то момент понимает – за ней кто-то пристально наблюдает.

Фото: Scanpix

По традиции жанра, режиссер включил несколько эпизодов с обнаженной главной героиней. СМИ в один голос твердят, что супруге политика (которой Лиз скоро станет) не пристало компроментировать себя подобными кадрами, но вот незадача: "Посторонний" вышел на экраны за восемь месяцев до избрания Мнучина министром.

Ни Линтон, ни Мнучин пока никак не прокомментировали поднявшуюся суматоху. К слову, избранница чиновника зарекомендовала себя как разноплановая актриса – в ее фильмографии есть как жестокие триллеры, так и комедии с мелодрамами.