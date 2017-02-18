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Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях

Limon.ee
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На минувших выходных популярный российский рэпер Баста выступил на сцене таллиннского ледового холла Тондираба.

За кулисами музыкант записал шуточный видеоролик о своих сверхспособностях. На нем Василий Вакуленко пытается вслепую попасть бутылкой от минеральной воды в мусорное ведро, которое находится за ним. Смотрите, что из этого получилось!

Стоит отметить, что таллиннский концерт Басты в этом году, как и в прошлые, прошел на ура. По традиции, в любом городе, на любом концерте, Баста и его команда записывают видео из зала, чтобы потом разместить его на официальном Instagram звезды. Чтобы проникнуться атмосферой таллиннского концерта, смотрите видео, которое Баста выложил сразу после таллиннского выступления в свой Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАБастаисполнительпевецталлинн
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