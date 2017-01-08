О чем говорит ваше любимое число

Нумерология — это не только наука об изучении будущего, судьбы, кармы. Это еще и энергетика чисел. Особой энергетикой обладают числа, которые мы считаем своими любимыми. Они могут поведать нам о чем-то важном, отчасти даже предсказать судьбу.

Энергетика чисел. Каждое число что-то означает в нумерологии. Энергетика Единицы, например, разительно отличается как от Двойки, так и от, скажем, Девятки. «Это всего лишь число» — можете подумать вы, но у всего в этом мире есть особый, скрытый смысл.

Ваше любимое число — это показатель того, каков ваш внутренний мир и каковы ваши шансы на успех в той или иной сфере жизни. Если вы никогда не задумывались о том, каково ваше любимое число, тогда сейчас самое время это сделать. Не торопитесь, подумайте над этим хорошо. Если так и не получится дать окончательный ответ, то ничего страшного — возможно, что в будущем у вас появится такое число.

Расшифровка любимого числа. Если ваше любимое число больше, чем 9, то просто сложите все его цифры. Например, если вам нравится 99: 9+9=18. Повторяем процедуру, получаем 1+8=9. Ваше любимое число в таком случае соответствует энергетике цифры Девять.

Единица. Если 1 — ваше любимое число или оно получилось при сложении, то ваш жизненный путь может быть усеян посильными трудностями. Ваша жизнь проста как дважды два, но не всегда. Не судите слишком часто окружающих людей. На энергетику у вас положительно влияют путешествия, уединение и духовные практики.

Двойка. Число два является любимым у тех, кто часто бывает зависимым от чего-то или от кого-то. У вас много вредных привычек, понижающих энергетику. Некоторые из них появляются рано и никогда не исчезают. Ваше счастье — это любовь. Ваш враг — отсутствие целей.

Тройка. Число 3 является любимым числом эгоистов, сильных личностей с развитым чувством самосохранения. Вы можете не любить опасный спорт и азартные игры, но вам в них может сильно везти. Старайтесь остерегаться необдуманных решений. Чаще думайте о других людям и будьте гибкими.

Четверка. Число 4 любят педантичные личности, перфекционисты, люди математического склада ума. Вы привыкаете к спокойствию, поэтому не любите перемены. Самый страшный кошмар для вас — это полный беспорядок в доме и в жизни.

Пятерка. Если ваше любимое число пять, то вы, скорее всего, творческая личность, у которой часто бывают проблемы с вдохновением. Если вы не занимаетесь творчеством, то, вероятно, вы человек спорта. Будьте аккуратны на поворотах судьбы. Не упускайте из вида мелочи.

Шестерка. Число шесть — это символ лицемерия. Это не значит, что вы притворяетесь или любите казаться не тем, кем являетесь на самом деле. Просто вы скрытная личность. Ваша жизни весьма необычна, что бывает как благоприятным фактором, так и нет.

Семерка. Это число — показатель того, что вы, скорее всего, добрый человек. Многие используют вашу доброту в своих личных целях, но вы этого даже не замечаете. Будьте осторожны с людьми, которые находятся к вам ближе всего.

Восьмерка. Число восемь любят личности, готовые на все ради своего счастья. Вы кажетесь грубыми окружающим вас людям, потому что ненавидите проигрывать в спорах. Обычно такие люди, как вы, добиваются успеха в жизни, причем весьма рано.

Девятка. Девять — это число, которое любят люди, чья жизнь наполнена хаосом. В большинстве случаев это приятный хаос — беспорядок дома, забывчивость, страстная любовь и так далее. Оставайтесь самими собой, если хотите прожить яркую жизнь.

Изменить судьбу может каждый. Для этого просто нужно пожелать чего-то. Мысли правят миром, помните об этом. Позитивные мысли несут счастье, а негативные — беды.