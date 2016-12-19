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Дмитрий Шепелев оказался обманщиком

Limon.ee
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Фанаты Бориса Корчевникова вздохнули с облегчением. Их любимец остается в проекте «Прямой эфир». 

Дмитрий Шепелев поторопился с новостью о своем новом назначении. Возможно, именно благодаря его заявлению в Сети, спровоцировавшему множество протестов от фанатов проекта, Корчевниква решили оставить.

При этом Дмитрию предложили роль его соведущего. И все же, последнее слово останется за зрителями. Если в Сети будут положительные отзывы о творческом тандеме, то Дмитрий останется в проекте, если нет, то покинет его. По некоторым данным, Шепелеву, в таком случае, предложат работать над собственным шоу. 

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