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Как использовать масло в сексе

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Для того, чтобы наслаждаться сексом, важен не только партнер, но и обстановка, созданная заранее. От выбора музыки, постельного белья, свечей и даже запахов в комнате сексуальное возбуждение может быть сильнее.

На мужчин прекрасно действует масло пачули и имбиря. Можно капнуть несколько капель на лампаду и эффект будет заметным. Для женщин возбуждающим будет запах жасминового масла, пишет Sex-news.ru.

Использование масел может быть не только для создания особого аромата в спальне, но и для эротического массажа. Предложив партнеру или партнерше расслабляющий массаж с переходом к сексуальным ласкам, мало кто откажется. Использовать можно обычную базу для массажа, капнув несколько капель розы, пачули, иланг-иланга или жасмина.

Во время секса случаются моменты, когда вам не хватает смазки. Лучшим выходом будет хорошо подобранный лубрикант, ведь вазелин или крем создадут раздражение на слизистой. При желании заняться анальным сексом, так же могут подойти различные смазки и кремы. Они могут быть как на водной основе, так и на масляной.

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В пятницу, 17 февраля, в Риге в выставочном холле «Кипсала» начался ежегодный эротический фестиваль «Erots-2017», на который традиционно собираются звезды со всех концов света. Мероприятия продолжатся и в субботу, 18 февраля. Смотрите фото и видео с первого вечера!
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