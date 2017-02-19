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Шок! Андрей Малахов оказался братом Николая Валуева

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Ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов и известный боксер Николай Валуев недавно сдали анализы на тест ДНК, передает Starhit. Результаты шокировали общественность. Оказалось, что Малахов приходится Валуеву братом.

Самый цитируемый доктор России Елена Малышева решила провести рискованный эксперимент. И демонстрация обрезания крайней плоти, которую телеведущая в свое время устроила в эфире с помощью ножниц и свитера, по сравнению с ним – детский лепет.

Теперь Елена Васильевна будет проводить ДНК-исследования, брать слюну у знаменитых людей и рассказывать им не только о предрасположенности к определенным заболеваниям и способах профилактики, но и о генетических связях от первого до десятого поколения.

Несколько месяцев назад ведущая программы «Здоровье» взяла пробы ДНК у телеведущего Андрея Малахова и боксера Николая Валуева, чтобы узнать об их предках. Итоги исследования оказались невероятными! Выяснилось, что знаменитости приходятся друг другу троюродными братьями по отцовской линии.

«Так я, например, выяснил, что моим троюродным братом по отцовской линии является не кто иной, как чемпион мира в тяжелом весе, или Русский гигант (так его зовут на Западе), Николай Валуев. То, что в молодости мой отец, инженер-строитель, увлекался боксом, я, конечно, знал и до теста, но что у меня появился младший брат, завоевавший в этом виде спорта все мыслимые и немыслимые награды!..

Теперь надеюсь на бесплатные мастер-классы и дружеские посиделки с Колей-кувалдой (еще одно его прозвище). А каких родственников обрели участвующие со мной в эксперименте Михаил Боярский и Леонид Якубович, вы узнаете 26 февраля в программе «Здоровье», – рассказал Андрей Малахов. А еще шоумен добавил, что теперь ему ничего не страшно, когда рядом такой брат.

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