Звезда невероятно истощала. Ольга Бузова сфотографировала себя в зеркале спортивного зала. Ведущая была одета в топ и шорты, поэтому ее подписчики смогли разглядеть ее фигуру. Фолловеров шокировало исхудавшее тело Ольги Бузовой. Они сильное обеспокоены ее здоровьем. Многим кажется, что звезда больна анорексией. Сама же Ольга пошутила, что пришла в тренажерный зал, чтобы сбросить лишний вес.
Фото: Ольга Бузова превратилась в скелет
20. Февраль 2017 17:20
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Ведущая скандального проекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге снимок, который шокировал ее фанатов.