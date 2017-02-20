Фото: Ольга Бузова превратилась в скелет

Звезда невероятно истощала. Ольга Бузова сфотографировала себя в зеркале спортивного зала. Ведущая была одета в топ и шорты, поэтому ее подписчики смогли разглядеть ее фигуру. Фолловеров шокировало исхудавшее тело Ольги Бузовой. Они сильное обеспокоены ее здоровьем. Многим кажется, что звезда больна анорексией. Сама же Ольга пошутила, что пришла в тренажерный зал, чтобы сбросить лишний вес.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 20, 2017 at 4:52am PST