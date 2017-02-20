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Фото: сын Тарзана и Наташи Королевой поразительно похож на своего отца

Limon.ee
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Известная певица Наташа Королева выложила в своем Instagram совместный снимок с сыном, который восхитил ее фанатов. 

Ребенок невероятно похож на своего отца. Наташа Королева опубликовала редкий совместный снимок с сыном Архипом, который приурочен к его 15-летию. Поклонники певицы засыпали ее комментариями с поздравлениями сыну. Также подписчики Наташи Королевой отметили, что Архип стал невероятно внешне похож на Сергея Глушко. Отметим, что отпрыск знаменитых родителей ранее заявлял, что не хочет быть медийной личностью.  

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