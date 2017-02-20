Фото: сын Тарзана и Наташи Королевой поразительно похож на своего отца

Ребенок невероятно похож на своего отца. Наташа Королева опубликовала редкий совместный снимок с сыном Архипом, который приурочен к его 15-летию. Поклонники певицы засыпали ее комментариями с поздравлениями сыну. Также подписчики Наташи Королевой отметили, что Архип стал невероятно внешне похож на Сергея Глушко. Отметим, что отпрыск знаменитых родителей ранее заявлял, что не хочет быть медийной личностью.

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Feb 19, 2017 at 7:52pm PST