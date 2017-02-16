«Диета любви»: реально ли похудеть во время полового акта

Специалисты по изучению движений человека Университета Квебека провели нестандартный и откровенный эксперимент, в котором участвовали несколько десятков пар. Цель исследования была проста – узнать, насколько реально похудеть во время полового акта.

После нескольких месяцев исследований стало известно, что мужчина теряет около 5 калорий за минуту секса, а женщина – 3 калории. Некоторым парам удалось сжечь в постели до 400 калорий. В любом случае секс – отличная альтернатива кардионагрузкам.

По мнению ученых, за 50 половых актов вполне возможно похудеть на 3-10 кг. Такая существенная разница зависит от продолжительности, темпа и выбранных поз. Самой эффективной позой является «наездница» для женщины, а для мужчины та же поза, только когда активным становится именно партнер.