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Волосожар и Траньков назвали дочь «странным» именем

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Татьяна Волосожар и Максим Траньков на днях стали родителями. А теперь журналисты узнали, каким именем счастливые мама и папа нарекли первенца, передает Дни.ру.

Новоиспеченные родители Татьяна Волосожар и Максим Траньков наконец выбрали имя для своей дочери. "У нас с Максимом было несколько имен приготовлено, но мы не могли выбрать ни одного, пока не увидим дочь. Когда уже родилась, посмотрели на нее и поняли – Анжелика! Фамилию решили сделать двойную, так что теперь при заполнении документов, да еще и латиницей, будет весело всем. Спасибо огромное всем за поздравления, когда через пару дней зашла в интернет, поняла – мы стали сенсацией. Это было очень приятно, все эти добрые слова и пожелания… И хочу сказать большое спасибо своему доктору Сергею Игоревичу Арабаджяну", – цитирует Татьяну Волосожар Woman`s Day.

Многочисленные поклонники прославленных фигуристов неоднозначно отнеслись к имени новорожденной крохи. Пока одни нахваливали Татьяну и Максима за оригинальность и небанальность, припоминали актрису Мишель Мерсье, воплотившую на экране неукротимую Анжелику из многосерийного фильма, нашлись те блогеры, который счел выбор Волосожар и Транькова странным. "ну и ну!!! ниче себе... это она зовется анжеликой волосожар-траньковой????? бедная девочка... странное имя... как будто других красивых русских нет..." – пожалел дочку спортсменов пользователь Сети.

Напомним, российские фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар впервые стали родителями в середине февраля. Рожала спортсменка в элитной клинике, где, среди прочих, появился на свет сын известной журналистки Ксении Собчак Платон. Специалисты этого медицинского учреждения гордятся тем, что информация об их звездных пациентах находится в строгой секретности.

Задолго до родов Максим Траньков и Татьяна Волосожар знали о том, что у них появится девочка. Как выяснили вездесущие репортеры, малышка появилась на свет здоровой, все в пределах нормы. О том, что Траньков и Волосожар готовятся стать родителями, стало известно осенью 2016 года.

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