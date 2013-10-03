Ветеринары провели обследование собаки Алексея Панина

Его домашнего питомца обследовали ветеринары. Собачку породы чихуахуа Панин привез в клинику на плановый осмотр. Ветеринары оценили состояние годовалого пса по имени Лукас и отметили, что животное не имеет следов насилия. Псу сделали плановую прививку. Напомним, некоторое время назад интернет-пользователи были шокированы видео, на котором человек, похожий на Панин устроил сексуальные игры с участием собаки. Сам скандальный актер заявил, что к этому ролику отношения не имеет.

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