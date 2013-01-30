Парень позволил своей девушке спать с другими, когда она пригрозила ему расставанием

Специалист по макияжу Беатрис Гиббс, которая встречается с 27-летним Адамом Жилле, утверждает, что ей было позволено спать с пятью разными мужчинами, с тех пор, как она урегулировала этот вопрос со своим парнем, пишет Soulpost.ru.

Она убедила Жилле позволить ей сторонние сексуальные контакты, пригрозив уйти от него, потому что она не может сопротивляться влечению к другим мужчинам. Ее парень говорит, что был вынужден дать ей эту свободу, так как не хочет ее потерять.

Гиббс прокомментировала свою историю: «Это идеальная ситуация. У меня есть парень, которого я люблю, но я также весело провожу время с другими мужчинами, когда хочу. Некоторые люди могут подумать, что я сижу на нескольких стульях, но мы счастливы, и никому не причиняем вреда. Я не чувствую себя виноватой, так как мы оба согласились на свободные отношения. Я знаю, что это трудно для него, но это единственный способ остаться вместе».

Жилле, который встретил свою подругу на вечеринке в феврале 2014 года, признался, что ревновал свою девушку вначале отношений, но теперь счастлив. «Я до сих пор чувствую ревность, когда она упоминает, с кем она была, но я держу это внутри. Я научился бороться со своими чувствами по этому поводу».