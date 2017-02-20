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Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!

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Гражданину Эстонии Сергею Фетисову предстоит преодолеть 3300 километров, чтобы встретиться с русской интернет-знакомой, которую он никогда не видел.

Гражданину Эстонии Сергею Фетисову предстоит преодолеть 3300 километров, чтобы встретиться с россиянкой, которую он никогда не видел, пишет Life.

Сергей, который сейчас живёт в Швеции, познакомился с Ириной Вершининой из Челябинска через Интернет. По его словам, это была любовь с первого взгляда: ему было достаточно посмотреть на её страничку в соцсети, чтобы понять — вот она, женщина его мечты!

Молодые люди общались полтора года только в Сети. И вот, наконец, они решили встретиться. Но у Ирины есть бывший муж, который не даёт их общим детям разрешения на выезд за границу. Когда стало ясно, что Ирина приехать в Швецию не сможет, Сергей решил продать всё имущество в Швеции и поселиться в Челябинске. Он согласен работать в России хоть столяром, хоть дворником — лишь бы быть вместе со своей виртуальной подругой. Он просит пользователей помочь найти ему работу.

Ирина не уверена, что стоит сразу идти в ЗАГС: по её словам, нужно лучше узнать друг друга, но Сергей, судя по всему, настроен иначе: он подумывает выдвинуться к любимой уже в июне. Ирина же, работающая продавцом в магазине, говорит, что для начала нужно обзавестись жильём, а потом уже думать об остальном.

К слову, Сергей уже пытался приехать в Россию автостопом. Но затея не увенчалась успехом: в Одессе его ограбили. Но Сергей не отчаялся и готов пешком преодолеть 3300 километров ради любимой женщины.

Смотрите видео LIFE об этом отважном соотечественнике.

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