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Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

Limon.ee
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Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые рассказала о бракоразводном процессе с Брэдом Питтом. Она дала интервью BBC News в понедельник, 20 февраля.

Джоли рассказала о своей режиссерской работе над фильмом «Сначала они убили моего отца», которая проходит в Камбодже. После чего поделилась своими мыслями о разрыве отношений с Питтом.

По словам Джоли, расставание стало тяжелым для всех участников процесса. Несмотря на это, она уверена, что они навсегда останутся семьей и будут поддерживать друг друга, а также вместе заниматься воспитанием общих детей (у супругов есть приемные дочь Захара и сыновья Мэддокс и Пакс, а также родные дети Шайло, Вивьен и Нокс).

Ранее в феврале стало известно, что Питт в рамках бракоразводного процесса добился права проводить время с детьми без наблюдающего психолога. 53-летний актер уже дважды забирал их на ночевку в свое новое жилье.

В сентябре 2016 года сообщалось, что во время полета семьи Джоли-Питтов в самолете между Брэдом и 15-летним Мэддоксом произошла ссора. Анонимные свидетели происшествия сообщили в департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, что отец применил к подростку физическое и эмоциональное насилие.

19 сентября Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж выполняет отцовские обязанности. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году.

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