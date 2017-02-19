Смотри: Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Несколько лет назад Ольга во время участия в проекте «Я смогу!» представила номер со змеей. Видимо, она решила, что этот эпизод отлично подойдет для иллюстрации ее обращения к ненавистникам, которых сравнила со змеями. На видео, на которое Бузова почему-то решила наложить трек из фильма «На 50 оттенков темнее», знаменитость страстно танцует и целуется со змеей. Часть подписчиков посчитала видео пошлым и неестественным, а поклонники засыпали Ольгу комплиментами.

Клубок целующихся змей В конце-концов себя изжалит. На адском медленном огне Себя когда-нибудь изжарит. #ябуду#ястану#ясмогу #шипитезмеиявасбольшенебоюсь Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 19 2017 в 12:19 PST