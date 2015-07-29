СМИ обсуждают известие о родах Юлии Савичевой

По сообщениям некоторых изданий, которые цитируют бабушку звезды Людмилу Георгиевну, Савичева родила ребенка, поэтому и находится в длительном отпуске за рубежом.

«СтарХит» связался с представителями артистки, чтобы выяснить, почему Савичева так редко выходит на связь с поклонниками. Они подтвердили, что исполнительница живет за рубежом.

«Юлия находится в отпуске. Информация о рождении ребенке – это утка. Она действительно не в России, но никого не рожала», - сообщили в окружении певицы.

Многие друзья и знакомые Савичевой неохотно обсуждают ее предполагаемое интересное положение и роды. Представитель Шуры, который знаком с артисткой, отметил, что не может ничего сообщить. «По этой теме комментариев не даем», - заявил мужчина.

Напомним, что в январе этого года продюсер Юлии Максим Фадеев пообещал поклонникам, что в скором времени певица порадует их новыми композициями. «Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите», - сообщил композитор на странице в социальной сети.

Савичева также пыталась успокоить фанатов, делясь своими эмоциями. «С момента окончания огромного тура я с головой погрузилась в творчество - практически все это время я провожу в студии: пишем, пишем, пишем. Потом я слушаю тишину, дышу воздухом, думаю и снова пишу. Ни конца, ни края не видно. И знаете, это просто прекрасно! Но я знаю, что подобная роскошь спокойного созидания не может быть долгой. Так что не судите меня строго за мое отсутствие», - отметила экс-участница «Фабрики звезд».