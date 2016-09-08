Стало известно о состоянии попавшего в больницу Державина

В последнее время здоровье стало подводить 80-летнего Михаила Державина. Уже не раз известный артист был госпитализирован, но на сей раз решил сам лечь в больницу, чтобы подкорректировать свое состояние.

"Нахожусь в Клинике лечебного питания на Хорошевке. У меня последние месяцы были проблемы с давлением. Сказали, что это из-за лишнего веса. Решил не играть в русскую рулетку и обратиться к докторам. Мне делают капельницы и уколы, благодаря чему состояние стабилизировалось. Моя любимая супруга Роксана старается приезжать по вечерам. Она приносит много фруктов, мы болтаем. Надеюсь, что к концу месяца меня выпишут!", – цитирует Михаила Державина СтарХит.

К слову, в сентябре 2016 года популярного артиста срочно госпитализировали с жалобами на острую боль. медики провели все необходимые обследования и выявили несколько серьезных заболеваний, как утверждали некоторые СМИ. При этом врачи оценивали его состояние как стабильное.

В 2015 году Державин также жаловался на проблемы со здоровьем. Как рассказывала журналистам супруга артиста Роксана Бабаян, Михаил планировал уехатьиз Москвы восстанавливать свое здоровье на дачу, которая находится в поселке Мелихово Чеховского района Московской области. При этом артисты намеревались по мере необходимости иногда возвращаться в столицу. "Лето он будет проводить на даче. И я там буду. Буду приезжать и уезжать, то туда, то сюда. И он также", – сообщила Роксана Бабаян.

Тогда в феврале состояние Михаила Державина резко ухудшилось, и ему пришлось срочно вызывать медиков. Супруга актера – певица и актриса Роксана Бабаян – сопровождала его в больницу. Между тем в начале ноября 2014 года популярный актер, страдающий ишемической болезнью, проходил лечение в одной из московских клиник. Тогда, по словам супруги, врачи меняли Державину лекарства. Вскоре выяснилось, что лечение дало положительные результаты, и артист пошел на поправку.