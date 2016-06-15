Известную российскую певицу жестоко избили в студии звукозаписи

Инцидент произошел на студии звукозаписи, где певица Izabelle сцепилась в словесной перепалке с неким молодым человеком. "Меня оскорбил молодой человек, естественно я ответила той же монетой, за это он набросился на меня с кулаками и стал душить и бить по голове", -рассказала певица.

Пострадавшую срочно госпитализировали, в больнице ее обследовали. У певицы обнаружили сотрясение головного мозга и ушибы, отмечает Life.ru. Примечательно, что артистка попросила не сооьщать в полицию, заявив, что писать заявление на своего обидчика она не собирается. После оказания помощи девушка покинула больницу.

Izabelle (настоящее имя Изабель Урумянц) была продюсером проектов Анастасии Стоцкой "Два кольца", Ирины Дубцовой и Леонида Руденко "Москва – Нева". Она пишет стихи, исполняет песни собственного сочинения. Отец Изабель - владелец ювелирной компании Gold&Art.

Ранее жертвой насилия стала популярная актриса Елена Ксенофонтова. При этом ее гражданский супруг, юрист Александр Рыжих, которого артистка обвинила в избиении, утверждал, что это она избила его. Он подал в суд на артистку. Несколько дней назад в микроблоге Елена раскрыла свою версию развития событий.

О драме в своей семейной жизни Ксенофонтова рассказала на личной страничке в популярной социальной сети. "Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – рассказала Ксенофонтова.