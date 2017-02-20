После продолжительной болезни скончалась звезда фильма Эльдара Рязанова

По словам собеседников журналистов, Карпинская долгое время страдала от болезни.

Светлана Карпинская родилась 16 сентября 1937 года в Ленинграде. Мать и отец будущей звезды театра и кино были преподавателями истории. Отец Светланы воевал на фронте и получил ранение, а мать трудилась директором школы в эвакуации.

После окончания школы Карпинская поступила на филологический факультет Ленинградского государственного университета, выбрав отеделние русского языка и литературы.

В 1957 году произошло событие, полностью перевернувшее жизнь молодой девушки. Не имея актерского образования, она успешно прошла пробы и снялась в картине Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». После премьеры фильма Карпинская стала звездой советского кинематографа, и ее приняли на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Светлана училась в классе знаменитого профессора Бориса Зона, заслуженного артиста РСФСР.

Эльдар Рязанов приглашал харизматичную артистку и в комедию «Берегись автомобиля», однако после нескольких проб выяснилось, что она не подходит на роль главной героини. Поэтому в паре с Иннокентием Смоктуновским снялась Ольга Аросева.

С 1963 года Светлана Карпинская работала в Ленинградском театре комедии имени Акимова. Артистка сыграла главные роли в таких спектаклях, как «Тень», «12 ночь», «Синее небо, а в нем облака», «Как важно быть серьезным», «Не все коту масленица» и «Ретро».

За всю свою карьеру Светлана Алексеевна снялась в двадцати кинофильмах, в том числе в «Командировке», «Длинном, длинном деле», «Сладкой женщине», «Пропавших среди живых», «Ослиной шкуре», «И вот пришел Бумбо…» и многих других. В 1992 году вышел последний фильм с участием актрисы, который получил название «Третий дубль». В картине режиссера Льва Цуцульковского также сыграли Вячеслав Захаров, Кирилл Датешидзе и Николай Астапов.