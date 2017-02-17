Мэрилин Керро решила сменить профессию экстрасенса

В очередной раз знаменитость заняла второе место и, казалось, совсем отчаялась. Однако это нисколько не остановило ее реализовать задуманное. Совсем скоро поклонники ясновидящей смогут приобрести в ее магазине вещи для занятий экстрасенсорикой.

На свое странице в «Инстаграме» девушка поделилась радостной новостью: она готова представить свой мистический бутик. Фотографию из магазина звезда опубликовала в своём аккаунте. Причем заниматься всеми административными вопросами и продажей продукции будет сама владелица бизнеса. Многие фолловеры были приятно удивлены такой неожиданной новостью.

Публикация от Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Фев 17 2017 в 10:47 PST

Как оказалось, все желающие смогут приехать к Керро и пообщаться с ней лично. Она уверяет, что посетителям обязательно понравится в ее магазине. Звезда постаралась оформить его так, чтобы полностью погрузить в таинственную атмосферу. Одна из стен бутика обвешена зелёными листьями, а другая - обставлена амулетами, тотемами и декоративными изделиями. Девушка сильно волнуется перед открытием и хочет, чтобы все прошло безукоризненно.

На видео, которое удалось заснять одному из операторов телеканала ТНТ видно, что Мэрилин вложила в бизнес все силы и не пожалела средств для этого. Многих фолловеров удивили чучела птиц и животных, расставленные по разным углам бутика. По мнению одних, это выглядит несколько отталкивающе, хотя большинство подписчиков Керро признали, что она отлично обыграла пространство магазина и грамотно подобрала необходимые атрибуты. Сама Мэрилин заявляет, что выставленные на стойках вороны защищают территорию от злых языков и наполняют его положительной энергетикой.

Публикация от denchiktnt (@denchiktnt) Фев 18 2017 в 2:12 PST

«Молодец, Мэри! Так держать, хотим быстрее попасть к тебе», «Это так круто иметь своё дело. Не каждый готов взяться, а вы большая умничка», «Интересно, там есть что-то необычное, чем могут воспользоваться в жизни простые люди?», «Я готова скупить у вас все. Обожаю вас и все то, чем вы занимаетесь», - выразили мнение пользователи Сети.

Отметим, что многие комментаторы интересовались, насколько доступными будут представленные товары. Пока Мэрилин никак не затронула эту сторону вопроса. Она также не сообщила, на кого в большей степени ориентирован магазин. Тем не менее, фолловеры эстонской ведьмы и без подробностей хотят поскорее посетить новый мистический бутик.