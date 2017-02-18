Фото: дочь Валерии показала обнаженную грудь

Анна Шульгина старается завоевать популярность не только как певица, но и как инстаграмщица. Ради последнего она часто публикует в своем блоге пикантные снимки, которые не очень нравятся ее звездной матери. Возможно, и на этот раз Валерия не была в восторге от обнародованного снимка дочери с обнаженной грудью. Впрочем, Анна сфотографирована так, что ничего лишнего посетители ее странички не видят...