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Фото: дочь Валерии показала обнаженную грудь

Limon.ee
Limon.ee
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Анна Шульгина снова привлекла к себе внимание обнаженным снимком. Дочь Валерии, рискуя навлечь очередную порцию маминого гнева, сфотографировалась топлес, передает 7d.org.ua.

Анна Шульгина старается завоевать популярность не только как певица, но и как инстаграмщица. Ради последнего она часто публикует в своем блоге пикантные снимки, которые не очень нравятся ее звездной матери. Возможно, и на этот раз Валерия не была в восторге от обнародованного снимка дочери с обнаженной грудью. Впрочем, Анна сфотографирована так, что ничего лишнего посетители ее странички не видят...

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