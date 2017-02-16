Понедельник приятно удивит вас, если вы начнете его с астрологии: гороскоп на 20 февраля

Эгоизм, присущий многим, усиливается, однако сосредоточенность на собственных интересах не является веской причиной для того, чтобы вредить другим – и именно поэтому день пройдет довольно мирно.

Легко появляются новые романтические увлечения, отношения развиваются стремительно; это день кокетства и флирта, а также любви с первого взгляда. Справиться с неожиданно нахлынувшими чувствами не всегда легко, но забывать о здравом смысле никак нельзя. В особенности это актуально для тех, кто уже связан какими-то обязательствами.

Овен

Напряженный и интересный день, который будет полон разнообразных событий и поможет Овнам проявить себя с лучшей стороны, передает Dvorec. Вероятны перемены в профессиональной сфере; можно укрепить свой авторитет и одержать победу над недоброжелателями, а также заручиться поддержкой влиятельных особ или найти людей, которые выразят желание финансировать вашу творческую деятельность.

Возможны конфликты в семье, родственники могут неверно истолковать вашу сосредоточенность на собственных делах и интересах. Нежелательно посещение многолюдных собраний, на светских мероприятиях вы рискуете попасть в неловкую ситуацию.

Телец

День принесет неприятности профессионального характера. Могут напомнить о себе проблемы прошлого, а новые задачи, немедленного решения которых потребует руководство, окажутся весьма непростыми. Вы напрасно пропускаете мимо ушей добрые советы знающих людей, полагаясь на собственную интуицию: сегодня никакую информацию нельзя недооценивать. Значительных расходов не ожидается, как, впрочем, и серьезных денежных поступлений.

Разлад в отношениях с любимым человеком принесет много неприятных эмоций и станет причиной беспокойства. Смена обстановки поможет развеяться, путешествие, совершенное вместе с близкими людьми, поднимет настроение; но вы не почувствуете себя спокойно, пока не будет по-настоящему устранена причина душевного дискомфорта.

Близнецы

Прекрасный день для общения с любимым человеком, романтического свидания или признания. Вероятность новых знакомств также весьма велика. Дружеские и семейные отношения развиваются наилучшим образом, в кругу близких людей вы будете чувствовать себя по-настоящему счастливым и довольным жизнью. Не пренебрегайте возможностью хорошо отдохнуть в непривычной обстановке, посетить какое-то экзотическое мероприятие.

В деловой же сфере ситуация складывается не столь блестящая: преодоление преград требует больших усилий, чем можно было ожидать. Дополнительные хлопоты будут порождены ошибками, которые снова и снова совершают нерадивые коллеги.

Рак

День будет легким и удачным, вам удастся и с намеченными делами справиться, и в отличной компании отдохнуть. Настроение стабильно, мелкие неприятности и разногласия с коллегами не заставят вас тревожиться, беспокоиться о будущем. Можно заниматься решением финансовых проблем, делать покупки, а также обсуждать вопросы, связанные со сменой места работы или области деятельности.

Близкие люди готовы поддержать вас во всем, семье будет надежным тылом, неисчерпаемым источником радости и спокойствия. Романтические отношения развиваются быстро, и порой это будет вас не на шутку беспокоить. Однако можно довериться судьбе: звезды сегодня на вашей стороне.

Лев

Львы добьются значительных профессиональных успехов и получат высокую награду за труды. Это день не слишком легких, но очень приятных побед. Ваши таланты и достоинства не останутся незамеченными, возможно появление новых деловых партнеров и влиятельных покровителей. День подходит для учебы и исследовательской работы, а также занятий музыкой и изобразительным искусством.

Прекрасное впечатление оставит и отдых. Сегодня вам будет легко расположить к себе новых знакомых, завоевать симпатию любимого человека и наладить отношения с близкими. Поездки, к подготовке которых вы отнесетесь с должным вниманием, будут весьма удачными.

Дева

Удачный день, обещающий массу приятных встреч и многообещающих знакомств. В любом обществе вы будете на виду; хорошо пройдут и запланированные на этот день деловые переговоры, и важные встречи личного характера. Общение с коллегами позволит получить важную информацию, а руководство окажет неоценимую помощь в реализации ваших честолюбивых планов.

Действуя решительно, вы можете добиться грандиозных перемен в личной жизни, однако разумнее будет воспользоваться моментом и подумать о том, каковы же ваши истинные стремления и цели. Понимание собственных потребностей – необходимое условие достижения гармонии в любви.

Весы

Посвятив этот день общению и отдыху, вы сможете не только пополнить свой запас энергии, но и завязать массу интересных знакомств. Это подходящий момент для посещения презентаций и профессиональных выставок, курсов повышения квалификации, а также проведения встреч с потенциальными работодателями и деловыми партнерами.

В сфере романтических отношений доминируют позитивные тенденции, что делает возможными многие желанные для вас перемены. Не тратьте силы на то, чтобы произвести на новых знакомых наилучшее впечатление – ваше природное обаяние и так никого не оставит равнодушным, достаточно вести себя естественно и не забывать о чувстве юмора.

Скорпион

Хороший день, который принесет немало интересных открытий. У вас появится возможность объективно оценить свои профессиональные перспективы и принять верное решение о том, следует ли продолжать работу в избранной сфере. Дело в том, что именно сегодня многие Скорпионы получат интересные предложения, требующие немалых перемен в жизни. Ставя перед собой высокие цели, помните о том, что их нельзя добиться без некоторых жертв.

Посещение вечеринок и праздников будет не только очень приятным, но и полезным: вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Романтические отношения будут развиваться не слишком быстро, но принесут вам много радости.

Стрелец

День противоречив. Стрельцам не в чем себя упрекнуть: представители данного знака придерживаются верной линии поведения, однако по воле обстоятельств непреодолимой силы попадают в весьма неловкое положение. Будьте терпеливы и старайтесь с юмором относиться к тем непростым испытаниям, которые выпали на вашу долю.

Близкие будут на вашей стороне, можно не опасаться конфликтов и ссор, внезапного ухудшения отношений. И с любимым человеком, и с родственниками можно поделиться своими опасениями и тревогами – вы получите не только моральную поддержку, но и весьма ценные советы или ощутимую помощь. Не упускайте и возможности порадовать себя посещением большого праздника или веселой вечеринки.

Козерог

День принесет немало переживаний романтического характера, интересных знакомств и встреч. Поскольку личная жизнь находится под влиянием позитивных тенденций, можно не сомневаться в том, что подготовленные звездами неожиданности окажутся очень приятными. Появляется возможность воплотить в жизнь давние мечты, привлечь внимание любимого человека к своим достоинствам и талантам.

Постарайтесь сократить физические нагрузки и не слишком утомляйтесь на работе – вам еще понадобятся силы для светской жизни и приятных развлечений. Финансовая картина благоприятна, вы можете позволить себе давно запланированные покупки.

Водолей

Не давайте опрометчивых обещаний и не берите на себя обязательств, которые сложно выполнить. В вашем окружении достаточно людей, преследующих собственные цели и скрывающих свои подлинные намерения под маской дружеского расположения; вы рискуете стать жертвой подобных особ, если не будете осторожны и разборчивы. Впрочем, интуиция подскажет, кому можно доверять.

Деловые отношения развиваются в неожиданном, но благоприятном для вас русле. Следует только иметь в виду, что это не самый подходящий день для начала служебного романа или задушевных бесед с высокопоставленными особами. От поездок также лучше воздержаться. В привычной обстановке вы будете чувствовать себя комфортно и спокойно, а близкие люди позаботятся о том, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Рыбы

Негативные тенденции оказывают сильное влияние на семейные отношения. Возможны ссоры с родственниками, возвращение к давним конфликтам и проблемам. На работе также складывается не слишком благоприятная ситуация: сослуживцы склонны упрекать вас в легкомыслии, пренебрежении своими обязанностями, слепом стремлении к развлечениям. Не стоит тратить время на разговоры и бесплодные попытки убедить окружающих в обратном: просто занимайтесь своими делами, и результаты проделанной работы окажутся самым убедительным аргументом.

Отличный день для посещения увеселительных заведений, в том числе – ночных клубов и концертных залов. Ваша восприимчивость к музыке очень высока, и приятные мелодии будут способствовать повышению жизненного тонуса.