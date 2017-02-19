Выяснились подробности прошлого Марины Федункив

Но и на этом деятельная звезда решила не останавливаться: в конце прошлого года состоялась премьера мини-сериала «Подруга», в котором Марина снялась вместе с певицей Анной Плетневой. Как удалось выяснить «СтарХиту», стать известной Федункив мечтала с детства, правда, одноклассники из-за этого над ней смеялись, а она в ответ нещадно их била.

Несмотря на то, что будущая звезда родилась в Перми, детство она провела в украинском селе Демьянов Галицкого района. Папа Марины Гавриил Федорович посчитал, что девочке лучше расти в деревне, и отправил ее к бабушке. Там же Федункив пошла в школу.

«Марина – юмористка с рождения, – вспоминает ее одноклассник Игорь Наконечный. – Мы дружили. Пакостили по-детски, разыгрывали друг друга, кнопки учителям подкладывали. На переменках в карты играли. Маринка вообще заводилой была, очень любила компании. Но лучше было ее не злить. Щелбаны только так раздавала. Рука у нее тяжелая».

По словам Игоря Наконечного, Марине легче всего давались гуманитарные предметы. Она прекрасно писала сочинения и умела придумывать на ходу. «Порой нам казалось, что она больше играет, чем живет в реальной жизни, – продолжает Игорь. – «Ну ты актриса!» – говорили Марине учителя».

В селе была только восьмилетка, потому Федункив пришлось доучиваться в школе № 2 в городе Бурштыне, который располагается всего в двух километрах от Демьянова. «Так как Марина пришла к нам из деревенской школы, то городские ребята не сразу ее приняли, – вспоминает подружка актрисы, ныне директор того самого учебного заведения Наталья Будна. – Мы были подростками. Кто-то ставил себя выше, кто-то ниже. Марину задирали мальчишки. Всячески пытались притеснять, пинали, дергали за волосы. Но она всегда умела за себя постоять. Марина была плотной девочкой, сильной и била парней будь здоров! Однажды закрыла обидчика в шкафу, а сама ушла на урок. Мальчик сидел взаперти до тех пор, пока кто-то из преподавателей не услышал его крики о помощи. После этого классная руководительница Ольга Дудишин сделала ей жесткий выговор и вызвала родителей в школу – они к тому времени тоже переехали. Марина немного успокоилась, но уже через неделю продолжила прикалываться. Несколько раз она запирала одноклассников в туалете. Через какое-то время парни все-таки приняли ее и перестали задевать».

Из-за бесконечных проделок в характеристике ученицы Марины Федункив классная руководительница написала: «Особенности: некоторая неуравновешенность, несдержанность, очень эмоциональная, но при этом искренняя и чувственная девочка».

Будущей звезде прощали эксцентричные выходки, потому что она состояла в комитете комсомола. «В то время проходило много разных мероприятий: «А ну-ка, девушки!», «Лучший театральный номер», конкурс стенгазет, – вспоминает одноклассница звезды Ирина Швенг. – Марина везде принимала участие. В советское время такие девушки были на вес золота – настоящие активистки. Кстати, она рисовала лучше всех в классе».

Однако школьная программа в Бурштыне оказалась значительно сложнее, чем в сельской школе. Десятый класс Федункив окончила с единственной пятеркой по физкультуре, тройкой по физике, а все остальные отметки – четверки.

«Марина всегда говорила, что будет актрисой, – рассказывает Наталья Будна. – Многие ржали: «Ну какая из тебя артистка! Иди вон на тепловую станцию в Галиче работать». А она своего все-таки добилась. Молодец! Теперь наблюдаем за Мариной по телевизору. А в Демьянове, кстати, до сих пор живет ее мама. Мы иногда видимся. Они похожи по характеру с дочкой – Валентина Емельяновна такая же говорливая, любит пошутить. Сейчас, правда, на пенсии, плохо ходит, но уезжать из привычных мест не хочет. Возраст уже не тот».

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