Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Выяснились подробности прошлого Марины Федункив

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Популярность к актрисе пришла после роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». Чуть позже, в 2013 году она стала резидентом Comedy Woman. 

Но и на этом деятельная звезда решила не останавливаться: в конце прошлого года состоялась премьера мини-сериала «Подруга», в котором Марина снялась вместе с певицей Анной Плетневой. Как удалось выяснить «СтарХиту», стать известной Федункив мечтала с детства, правда, одноклассники из-за этого над ней смеялись, а она в ответ нещадно их била.

Несмотря на то, что будущая звезда родилась в Перми, детство она провела в украинском селе Демьянов Галицкого района. Папа Марины Гавриил Федорович посчитал, что девочке лучше расти в деревне, и отправил ее к бабушке. Там же Федункив пошла в школу.

«Марина – юмористка с рождения, – вспоминает ее одноклассник Игорь Наконечный. – Мы дружили. Пакостили по-детски, разыгрывали друг друга, кнопки учителям подкладывали. На переменках в карты играли. Маринка вообще заводилой была, очень любила компании. Но лучше было ее не злить. Щелбаны только так раздавала. Рука у нее тяжелая».

По словам Игоря Наконечного, Марине легче всего давались гуманитарные предметы. Она прекрасно писала сочинения и умела придумывать на ходу. «Порой нам казалось, что она больше играет, чем живет в реальной жизни, – продолжает Игорь. – «Ну ты актриса!» – говорили Марине учителя».

В селе была только восьмилетка, потому Федункив пришлось доучиваться в школе № 2 в городе Бурштыне, который располагается всего в двух километрах от Демьянова. «Так как Марина пришла к нам из деревенской школы, то городские ребята не сразу ее приняли, – вспоминает подружка актрисы, ныне директор того самого учебного заведения Наталья Будна. – Мы были подростками. Кто-то ставил себя выше, кто-то ниже. Марину задирали мальчишки. Всячески пытались притеснять, пинали, дергали за волосы. Но она всегда умела за себя постоять. Марина была плотной девочкой, сильной и била парней будь здоров! Однажды закрыла обидчика в шкафу, а сама ушла на урок. Мальчик сидел взаперти до тех пор, пока кто-то из преподавателей не услышал его крики о помощи. После этого классная руководительница Ольга Дудишин сделала ей жесткий выговор и вызвала родителей в школу – они к тому времени тоже переехали. Марина немного успокоилась, но уже через неделю продолжила прикалываться. Несколько раз она запирала одноклассников в туалете. Через какое-то время парни все-таки приняли ее и перестали задевать».

Из-за бесконечных проделок в характеристике ученицы Марины Федункив классная руководительница написала: «Особенности: некоторая неуравновешенность, несдержанность, очень эмоциональная, но при этом искренняя и чувственная девочка».

Будущей звезде прощали эксцентричные выходки, потому что она состояла в комитете комсомола. «В то время проходило много разных мероприятий: «А ну-ка, девушки!», «Лучший театральный номер», конкурс стенгазет, – вспоминает одноклассница звезды Ирина Швенг. – Марина везде принимала участие. В советское время такие девушки были на вес золота – настоящие активистки. Кстати, она рисовала лучше всех в классе».

Однако школьная программа в Бурштыне оказалась значительно сложнее, чем в сельской школе. Десятый класс Федункив окончила с единственной пятеркой по физкультуре, тройкой по физике, а все остальные отметки – четверки.

«Марина всегда говорила, что будет актрисой, – рассказывает Наталья Будна. – Многие ржали: «Ну какая из тебя артистка! Иди вон на тепловую станцию в Галиче работать». А она своего все-таки добилась. Молодец! Теперь наблюдаем за Мариной по телевизору. А в Демьянове, кстати, до сих пор живет ее мама. Мы иногда видимся. Они похожи по характеру с дочкой – Валентина Емельяновна такая же говорливая, любит пошутить. Сейчас, правда, на пенсии, плохо ходит, но уезжать из привычных мест не хочет. Возраст уже не тот».

Архивные фото Марины смотрите ЗДЕСЬ!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзвездыМарина Федункивпрошлоесмотри
Смотри!
смотри!
eesti laul
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:18
Выяснились подробности прошлого Марины Федункив
16:49
Всего месяц без секса может испортить ваши отношения... И вот почему
16:25
Не спрятаться, не скрыться... Ситуации, в которых женщина не откажется от секса
16:10
Видео: 55-летняя Роза Сябитова исполнила горячий танец со стриптизером
15:56
Фото: Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь
15:40
Как точно! Названы три главных лжеца по знаку Зодиака
15:18
Фотозагадка дня: найдите собаку, притаившуюся на кровати (2)
14:55
Мотай на ус: десять ошибок, из-за которых твой телефон выходит из строя уже через пару лет
14:34
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
14:00
Младшая дочь Маши Распутиной страдает от несчастной любви
13:27
Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!
13:00
Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)
12:32
Фото: папарацци подловили 48-летнюю Дженнифер Энистон в купальнике
11:57
Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!? (1)
11:21
Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram
11:00
Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)
10:29
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
10:17
Смотри: Алла Пугачева опубликовала трогательный кадр
09:40
Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»
09:18
Сегодня все обязательно получится: гороскоп на 19 февраля
Все новости
KrasotkaЦеликом
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Уход за волосами весной: полезные советы

Уход за волосами весной: полезные советы

15:42
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)
15:08
Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт
14:35
Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост
11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!
Как точно! Названы три главных лжеца по знаку Зодиака
Фотозагадка дня: найдите собаку, притаившуюся на кровати(2)
Топ комментариев
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру(10)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней(8)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(7)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
CмотриЦеликом
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)

Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)

До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

17. фев
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисабузовавидеогороскопдевушкаденьдочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтересноольга бузоваотношенияпевицасекссмотриталлиннутрофильмфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees