Видео: 55-летняя Роза Сябитова исполнила горячий танец со стриптизером

Роза Сябитова перенесла празднование своего юбилея на целую неделю и в минувшую субботу устроила роскошный праздник для друзей, пригласив их в ресторан высокой французской кухни La Colline, расположенный на Рублевском шоссе. Поздравить телеведущую с юбилеем пришли Лариса Гузеева, Ирина Слуцкая, радиоведущая Алиса Селезнева и другие. Гостей торжества ждало немало сюрпризов. Здесь было незабываемое световое шоу, изысканные угощения и веселье до упаду.

Сама же Роза Сябитова в один из моментов вечеринки предстала в неожиданном амплуа. Друзья телеведущей преподнесли ей очень креативный подарок, пригласив на торжество стриптизера, который танцевал только для Розы. Сюрприз впечатлил звезду, и она немедленно поделилась видео горячих танцев в микроблоге.

«Пока жду фотографии с моего юбилея, для настроения размещаю подарок друзей», - прокомментировала видео Роза Сябитова.

Молодой человек в образе испанского тореадора сначала припал к ногам юбилярши, а затем начал обнимать ее плечи, носил на руках, кружил в танце. «Ну наконец-то!», - воскликнула Роза Сябитова, когда полуголый мачо прикоснулся к ней. Шутку телеведущей оценили ее гости. В зале раздался хохот и громкие аплодисменты в адрес виновницы торжества. Роза подыграла своему нежданному кавалеру.