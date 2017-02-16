Не спрятаться, не скрыться... Ситуации, в которых женщина не откажется от секса

Пытаясь в очередной раз склонить свою пассию к амурным упражнениям, ты услышал от неё нечто вроде «Я не в настроении»? Знай, ты в своём горе не один. Многие горе-любовники жалуются на то, что их женщины не хотят заниматься сексом так часто и так много как того хочется им.

Тем не менее, бывают ситуации, в которых женщина будет готова на все!

После спора

Теперь то ты уж точно знаешь, что в споре рождается не только истина. Старина Сократ говорил, да не договаривал. Понятие «миротворческий секс» не является мифом. Такой секс, в самом деле, существует, и в нём есть своя прелесть. Представь: разгорячённый спор с девушкой заставил вскипеть вашу кровь, и сердце уже выскакивает из груди. И вот, как только конфликт достигнет своего апогея, тебе не остаётся ничего иного, как воспользоваться моментом. Облачись в образ ООНовского миротворца, решительно разверни ситуацию, взяв её (и девушку) в свои руки. Страстные поцелуи, стремительное освобождение от одежды и пламенные объятия вместе с выплеском положительных эмоций, прекрасно используют сгенерированную в споре энергию и шквал гормонов.

Счастливая случайность

Любые эмоциональные всплески, будь то злость или непомерное счастье, также могут привести девушку в нужную кондицию. Она только что успешно сдала экзамен, получила повышение по работе, нашла свою старую детскую игрушку, или случился какой-либо другой радостный момент — будь на чеку, не теряй времени — самый раз направить всю эту положительную энергию в нужное русло. Отличного вам секса! За благодатную оказию!

Ревность

Речь идет не о ревности с психологической точки зрения, или при «захвате на горячем». В подобных случаях лучше уйти на время в партизаны и отсидеться по схронам. Речь о небольшой нервозности твоей девушки, которая происходит, например, от того, что другая фемина флиртует и заигрывает с тобой весь вечер, а то и просто разговаривает. Видя то, как ты весь вечер был самым популярным мужчиной у её подруг, она как раз то и захочет овладеть таким недоступным для других призом. Своей страстью и мастерством она изо всех сил постарается напомнить тебе о самой важной причине, почему ты с ней, а не с ними. Но слишком не увлекайся в попытках пробудить в ней ревность, это может обидеть её на долгое время, а то и вызвать серьёзный кризис ваших отношений.

Стресс

Хотя стресс нельзя рассматривать как положительную эмоцию, он таки может повысить её сексуальное влечение. Если в последнее время дела твоей девушки шли напряженно, есть шансы, что она сочтёт твоё предложение вполне приемлемым. Предложи ей свою секретную разработку от мигрени: хорошая эротика всегда облегчает даже самые тяжкие головные боли.

День «14» или что-то вроде этого

Женщина наиболее расположена к сексу в самое «залётное» время, именно в момент овуляции. Внимание, если уже прошло около двух недель с момента окончания очередного периода, скорее всего, самое время напомнить ей о продолжении рода и проявить инициативу.

Вечеринка продолжается

Мы никоим образом не оправдываем спаивание девушки, и вытекающую из этого возможность воспользоваться моментом. Но мало что может так положительно повлиять на настроение девушки как умеренная доза алкоголя.

Предложи ей для настроения её любимый коктейль и смотри за тем, как её стеснения и противления медленно тают, позволяя тебе продолжить марш-бросок до победного конца.

ХХХ фильмы

Большинство женщин не любят порно. Тем не менее, горячей любовной сцены с участием, например, Антонио Бандераса может оказаться вполне достаточным для того, чтобы она пересмотрела свою сексуальную доктрину на ближайший час и захотела закрепить на практике свежеувиденные элементы высшего пилотажа киношной эротики.

Любовь на расстоянии

«Препятствия в любви, лишь усиливают её» — так сказал сам Шекспир. Ему не верить мы не имеем права, и как показывает практика — он во многом был прав. Отношения на расстоянии имеют большую вероятность быть замечательным аспектом вашей сексуальной жизни. По причине того, что вы обычно проводите много времени в разлуке, вздыхая и скучая друг по другу, созваниваясь пару раз в неделю для общения. Но зато к моменту встречи, ваша страсть и желание той самой встречи будут куда мощнее, чем при рутинных свиданиях. Встретившись в очередной раз, направьте ваш эмоциональный вихрь в это замечательное, нужное и полезное для здоровья дело.

Воздержание

Чем дольше женщина живет без секса, тем сильнее будет её пыл в любовных утехах. Так что если твоя новая подружка была некоторое время в одиночестве, есть вероятность того, что она искала подходящего парня, чтобы пустить в ход всю полноту своего вожделения. Этим парнем вполне можешь оказаться ты. Будь готов! За умеренный целибат!

Творческий успех

Если твоя девушка человек творческий, и ей нравится постоянно что-то вытворять, то ли на кухне, то ли с кисточкой, то ли в музыке — все перечисленные обстоятельства могут стать причиной замечательного секса. Так что в следующий раз, когда она готовит тебе очередное кулинарное произведение искусства, ты можешь внезапно пробраться на кухню, чтобы совершить чудесную эротическую увертюру перед аппетитным ужином.

Одобрено к применению

Как ты уже понял, девушки хотят заниматься сексом намного чаще, чем ты думал раньше. Теперь ты должен знать, как распознать тот самый момент, и правильно им воспользоваться. В следующий раз, когда встретишь её в стрессовом состоянии после напряжённого рабочего дня, вместо того, чтобы выяснять отношения, и выказывать недовольства по поводу её фригидности, возьми бокал вина, ожидая её из душа и запусти пластинку с плавными джазовыми мелодиями...