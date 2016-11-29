Как точно! Названы три главных лжеца по знаку Зодиака

Тем не менее, лжецов не любит никто. Особенно нас раздражают люди, которые врут все время. Перед вами топ-3 знака Зодиака, которые лгут больше других.

Близнецы

На первый взгляд эти открытые и радушные люди не выглядят как лжецы. Да и сами Близнецы уверены, что не лгут, просто они передумали. Сегодня им нравится регби, и они все бы отдали, чтобы попасть на матч, а завтра они и знать не знают о существовании такой игры. Близнецы ненадежны и не держат своего слова.

Рак

Раки очень подозрительны и с недоверием относятся к другим людям. Поэтому они часто лгут, чтобы избежать проблем. У них очень хорошее воображение, и часто они придумывают просто фантастические сценарии. Раки отлично импровизируют.

Если это о вас: научитесь доверять людям — не все настроены против вас. Даже ложь во благо может разрушить ваши отношения.

Лев

Львы очень драматичны. Из них получаются отличные актеры. Они любят быть лидерами и всегда находиться в центре внимания, поэтому их харизма позволяет им виртуозно лгать. Зачастую они врут, чтобы казаться лучше в глазах других, — они приукрашивают свои способности и преувеличивают события.

Если это о вас: просто перестаньте лгать! Если люди общаются с вами, значит, вы нравитесь им таким, какой вы есть. Нет потребности доказывать всем, что вы лучше, чем есть на самом деле.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ложь. Поэтому будьте честны, и этим вы заслужите уважение людей!