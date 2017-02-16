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Всего месяц без секса может испортить ваши отношения... И вот почему

Limon.ee
Limon.ee
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Исследования показывают, что причиной распада многих браков является неудовлетворительная интимная жизнь или ее отсутствие. Партнеры отдаляются, и из любовников превращаются друг для друга в соседей. Вот как в такой ситуации вам может помочь регулярный секс, пишет Маркетиум.

Семейные психологи часто говорят, что секс ослепляет. И правда, как вы можете сердиться на человека, который приносит вам удовольствие в постели и делает вас счастливым? Интимная близость, сопровождающаяся выбросами гормонов счастья и удовольствия, заставляет вас на время забыть о недостатках партнера. Именно поэтому пары, которые испытывают проблемы в отношениях, должны регулярно заниматься сексом.

Секс помогает партнерам  поменять отношение друг к другу и сблизиться. Зачастую люди неохотно говорят о проблемах в отношениях и скорее скрывают свою боль, чем говорят о ней. Вместо  того чтобы посвятить время совместному поиску решения проблемы, они ругаются и обвиняют друг друга. Это только усугубляет ситуацию и, в конце концов, разрушает отношения. Когда пары занимаются сексом, они становятся действительно близкими и могут делиться любыми секретами.

Физический контакт помогает партнерам не охладеть друг к другу. В счастливом браке всегда есть место общению, и это общение касается и сексуальной жизни тоже. Направляйте вашего партнера во время секса, говорите о том, что вам нравится и чего бы вы хотели. Интересуйтесь потребностями друг друга.

Доказано, что пары, которые часто занимаются любовью, имеют больше шансов на крепкие и продолжительные отношения. Они общаются на более глубоком уровне. Это помогает им решать проблемы и быстрее находить компромиссы.

Исследовав причины неверности, ученые пришли к выводу, что люди, которые лишают своих партнеров секса, буквально толкают их на измену. Регулярные занятия любовью приносят обеим удовлетворенность и, следовательно, отбивают желание быть с другими людьми.

Кроме того, регулярный секс с партнером поможет вам стать более открытыми  друг с другом и не стесняться своего тела. Когда вы чувствуете себя сексуально привлекательной, это добавляет вам уверенности в себе, которая положительно сказывается на всех аспектах вашей жизни.

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