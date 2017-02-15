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Фото: Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь

Limon.ee
Limon.ee
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Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс не так давно откровенно рассказала о том, что она увеличила грудь, вставив импланты, пишет СтарХит.

Одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса, которой в апреле этого года исполнится 48 лет, призналась, что наконец-то сбудется ее мечта сниматься в белой мокрой майке. И практически тут же принялась эти грезы воплощать в жизнь.

 

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Большинство поклонников пришли в восхищение и признались, что мечтали бы так потрясающе выглядеть в этом возрасте. Правда, не обошлось и без едких замечаний хейтеров, утверждающих, что взрослой женщине не пристало демонстрировать свои прелести, какими бы сногсшибательными они ни были.

«Во какая! У нас своя, русская Анджелина Джоли!», «Грудь стала как у девочки, браво!», «Просто мечта - так выглядеть в этом чудном возрасте! Дай бог каждой женщине!», «Вы супер! Красоточка! Так держать!», «Безусловно, красивая женщина, но чувство меры, видимо, отсутствует напрочь», «Возраст все равно виден», «А попробуйте и вы так, прежде чем осуждать. Она и не претендует на юность, она просто классно выглядит в свои годы», - живо обсуждают смелую фотографию Эвелины Бледанс ее фолловеры.

Напомним, что звезда несколько дней назад решилась откровенно рассказать о пластике груди. Сделала Эвелина это в эфире одного из ток-шоу после того, как ее буквально атаковали в социальных сетях поклонники, умолявшие актрису раскрыть секрет своей внезапно похорошевшей груди. Бледанс призналась, что новый бюст сделал ее невероятно счастливой, и теперь она мечтает сняться обнаженной в эротической фотосессии для мужского журнала.

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