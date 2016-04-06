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Мотай на ус: десять ошибок, из-за которых твой телефон выходит из строя уже через пару лет

Limon.ee
Limon.ee
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Многие люди  с трепетом выбирают новый телефон, отдают за него немаленькие деньги, холят его и лелеют в первое время, но все равно неправильно им пользуются.

Сегодня мы расскажем о десяти ошибках, которые делаем все мы, пишет Маркетиум.

1. Вы никогда не выключаете свой телефон

Не все знают, что отключать телефон необходимо хотя бы раз в неделю. Эксперты утверждают, что это в разы продлевает жизнь аккумулятора.

Кроме того, не рекомендуется пользоваться телефоном в качестве будильника. Перейдите на обычные часы с функцией будильника, и телефон скажет вам спасибо.

2. У вас все время включены Wi-Fi и Bluetooth

Отключайте ненужные функции всякий раз, когда вы ими не пользуетесь. Это предотвратит потерю заряда и увеличит работоспособность аккумулятора.

В самом деле, зачем вам Bluetooth, если вы заняты работой или бродите по городу?

3. Вы используете телефон в экстремальных погодных условиях

Практически ни один телефон не спроектирован таким образом, чтобы выдерживать эктремально высокие или экстремально низкие температуры. Нахождение в таких условиях понижает срок службы аккумулятора. Если за окном выше +30 градусов по Цельсию либо ниже –20 градусов по Цельсию, старайтесь вынимать телефон из сумки или кармана только в случае острой необходимости.

4. Вы ставите его на зарядку на всю ночь

Эксперты утверждают, что заряжать телефон до 100% вредно для аккумулятора. Старайтесь вынимать зарядное устройство, когда батарея заряжена до 95–96%. По этой причине не рекомендуется ставить телефон на ночную зарядку.

5. Вы ждете, когда телефон разрядится до 0%, а потом — зарядится до 100%

Литиево-ионные аккумуляторы, которыми оснащено большинство телефонов последнего поколения, работают лучше всего, когда их заряжают на 50–80%. Об этом утверждает Шейн Броески, основатель Farbe Technik — компании по производству аксессуаров для заряда аккумуляторов. Заряд аккумулятора сродни перекусу и перерывам на трапезу в течение дня.

6. Вы используете неоригинальное зарядное устройство

Этим грешат почти все владельцы телефонов, в особенности IPhone. Это неудивительно, ведь шнуры в зарядных устройствах Apple очень быстро перетираются, а стоят новые недешево. Несмотря на это, старайтесь не использовать поддельные зарядные устройства. В противном случае вы навредите аккумулятору телефона, и он медленно, но верно погибнет. Известны также случаи, когда телефон взрывался из-за поддельного зарядного устройства. Лучше не рисковать!

7. Никогда не чистите устройство

Согласно исследованиям, на телефоне скапливается гораздо больше бактерий, чем на крышке унитаза или в миске у вашего питомца. К примеру, производитель Apple рекомендует протирать гаджеты “мягкой тряпочкой без ворса”. Дезинфицировать телефон можно специальными устройствами с ультрафиолетовым излучением или по старинке — ваткой, смоченной в спирте.

Не забывайте чистить порт для зарядки. Там может скапливаться мусор из карманов, из-за чего могут возникнуть проблемы с соединением. Используйте зубочистку или тонкую иглу.

8. Вы держите его в руках, когда ходите по улице

По статистике, на долю всех уличных краж приходится 40% краж IPhone. Об этом в прошлом году сообщила Американская федеральная комиссия по связи. Поэтому небезопасно гулять с телефоном в руках, витая в облаках.

10. Вы разрешаете всем приложениям использовать функции геолокации

Разрешая приложениям постоянно использовать функцию местоположения, вы тем самым собственными руками губите свой телефон. Это функция быстрее разряжает аккумулятор и сокращает срок его службы в разы. Включите геолокацию только  в тех приложениях, где это действительно необходимо.

11. Вы разрешаете приложениям бомбардировать вас уведомлениями

Push-уведомления также держат телефон в режиме полной боевой готовности и требуют постоянного подключения к данным, истощая этим аккумулятор. Когда телефон получает очередное уведомление, дисплей загорается, сокращая тем самым срок службы батареи.

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