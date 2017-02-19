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Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!

Limon.ee
Limon.ee
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Наверняка с вами бывало такое, что, приходя домой после шопинга, вы понимали, что в примерочной эта кофточка сидела на вас совсем по-другому, нежели дома...

Поэтому редакция портала AdMe.ru решила разобраться, в чем дело - отважная девушка и редактор Инна отправилась в 13 разных примерочных."Я не могу назвать себя толстой (надеюсь, вы тоже так считаете). Но у моей внешности, конечно, есть недостатки, которые в примерочных или бросаются в глаза, или моментально исчезают", - говорит Инна. 

Инна у себя дома. Фото: ADme.ru

H&M

/ ADme.ru

"Примерочная на уровне. Не слишком хорошо, но и не шибко плохо. Много света, есть где развернуться и куда положить вещи, а от отражения в зеркале не хочется рвать на себе волосы. Зайду сюда на распродажу", - делится она впечатлениями. 

ZARA

/ ADme.ru

"Кажется, мы оказались в каком-то зеркальном лабиринте, и вот-вот в отражении слева появится маньяк... Неужели он охотится за тем расшитым кардиганом на распродаже, который приглянулся нам обоим? В любом случае это не так страшно, как выглядит мое лицо при таком резком верхнем освещении.", - описывает она примерочную магазина сети Zara. 

Выводы:

1) Очень много зависит от света. Если в примерочной основной свет располагается сверху и он резкий, то вы испугаетесь своего отражения. Но в реальной жизни вы не такие страшные, мы обещаем.

2) Если основное освещение распределено вертикально по обеим сторонам зеркала и оно мягкое, то это наилучшее освещение, и в ваше отражение можно влюбиться.

3) Если вы сомневаетесь, выйдите из примерочной и пройдитесь по торговому залу. «Нормального» освещения не бывает, но можно посмотреть на себя в другой среде, сравнить и сделать правильный выбор.

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