Младшая дочь Маши Распутиной страдает от несчастной любви

«Маша интересуется визажем, - поделился со «СтарХитом» Виктор. – Уже в мае поедем в одну из школ, где учат на стилистов. Машу будут смотреть, задавать вопросы, может, дадут несколько тестовых заданий. А сейчас пока общеобразовательная программа. Правда, учится она средне. Тяжело ей даются науки. Тем более, уже мальчик появился. Мне старшая дочь Нелли – они с Машей очень близки - рассказывала, что она страдает от любви. Но с родителями пока особо не делится. С парнем нас не знакомила».

A post shared by Маша Распутина (Алла Агеева) (@masha.rasputina) on Aug 31, 2016 at 4:15pm PDT

Кстати, Мария – не единственная звездная наследница, кто выбрал земную профессию. Например, дочь Иосифа Пригожина Даная тоже выучилась на визажиста.

По словам Виктора Захарова, сейчас в их семье царит мир и спокойствие. Былые конфликты со старшей дочерью Марии, 32-летней Лидией исчерпали себя. Напомним, что певица помирилась с Лидой в июне прошлого года. Девушка страдает расстройством нервной системы, поэтому ей пришлось проходить лечение в психиатрической клинике. Этому поспособствовал ее родной отец Владимир Ермаков. Лида жаловалась, что мужчина долгое время издевался над ней, а в больнице, по его наставлениям, девушке прописали психотропные вещества. Пока она находилась на лечении, отец выписал ее из квартиры, в которой они проживали вместе.

«Лида регулярно живет у нас, - рассказывает «СтарХиту» Захаров. – Пару недель она проводит в реабилитационном центре, потом приезжает к нам. Маша очень рада, что конфликты прекратились. Мы привозим Лиде в больницу все необходимые продукты».

Маша Распутина и Виктор Захаров пытаются помочь Лидии восстановить справедливость. Девушка написала заявление в полицию, пытаясь вернуть прописку в четырехкомнатной квартире отца на окраине Москвы. «К счастью, отец Лиды перестал докучать нам, сам не лезет на рожон», - продолжает Захаров.

Ссора между Машей Распутиной и старшей дочкой Лидой длилась много лет. Зачастую масла в огонь подливал отец девушки и бывший муж Распутиной Ермаков. Однако звезда не держит зла на Лиду. Маша и Нелли хорошо приняли Лиду.

«Я говорю своей младшей дочери: «Не смотри, что Лида принесла твоей маме столько горя, а пожалей ее как человека, посмотри на нее со стороны». Тем более что сейчас она фактически стала больным человеком, у нее нарушился гормональный фон, она стала поправляться», - говорила Маша Распутина».