Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Младшая дочь Маши Распутиной страдает от несчастной любви

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Наследница Распутиной, которая через год окончит школу, уже определилась с будущей профессией. Идти по стопам мамы Маша не хочет. Ей нравится работа стилиста-визажиста. Об этом «СтарХиту» рассказал папа девочки, бизнесмен Виктор Захаров.

«Маша интересуется визажем, - поделился со «СтарХитом» Виктор. – Уже в мае поедем в одну из школ, где учат на стилистов. Машу будут смотреть, задавать вопросы, может, дадут несколько тестовых заданий. А сейчас пока общеобразовательная программа. Правда, учится она средне. Тяжело ей даются науки. Тем более, уже мальчик появился. Мне старшая дочь Нелли – они с Машей очень близки - рассказывала, что она страдает от любви. Но с родителями пока особо не делится. С парнем нас не знакомила».

Кстати, Мария – не единственная звездная наследница, кто выбрал земную профессию. Например, дочь Иосифа Пригожина Даная тоже выучилась на визажиста.

По словам Виктора Захарова, сейчас в их семье царит мир и спокойствие. Былые конфликты со старшей дочерью Марии, 32-летней Лидией исчерпали себя. Напомним, что певица помирилась с Лидой в июне прошлого года. Девушка страдает расстройством нервной системы, поэтому ей пришлось проходить лечение в психиатрической клинике. Этому поспособствовал ее родной отец Владимир Ермаков. Лида жаловалась, что мужчина долгое время издевался над ней, а в больнице, по его наставлениям, девушке прописали психотропные вещества. Пока она находилась на лечении, отец выписал ее из квартиры, в которой они проживали вместе.

«Лида регулярно живет у нас, - рассказывает «СтарХиту» Захаров. – Пару недель она проводит в реабилитационном центре, потом приезжает к нам. Маша очень рада, что конфликты прекратились. Мы привозим Лиде в больницу все необходимые продукты».

Маша Распутина и Виктор Захаров пытаются помочь Лидии восстановить справедливость. Девушка написала заявление в полицию, пытаясь вернуть прописку в четырехкомнатной квартире отца на окраине Москвы. «К счастью, отец Лиды перестал докучать нам, сам не лезет на рожон», - продолжает Захаров.

Ссора между Машей Распутиной и старшей дочкой Лидой длилась много лет. Зачастую масла в огонь подливал отец девушки и бывший муж Распутиной Ермаков. Однако звезда не держит зла на Лиду. Маша и Нелли хорошо приняли Лиду.

«Я говорю своей младшей дочери: «Не смотри, что Лида принесла твоей маме столько горя, а пожалей ее как человека, посмотри на нее со стороны». Тем более что сейчас она фактически стала больным человеком, у нее нарушился гормональный фон, она стала поправляться», - говорила Маша Распутина».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдочьзвездымаша распутинараспутинасемья
Смотри!
eesti laul
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:55
Мотай на ус: десять ошибок, из-за которых твой телефон выходит из строя уже через пару лет
14:34
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
14:00
Младшая дочь Маши Распутиной страдает от несчастной любви
13:27
Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!
13:00
Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)
12:32
Фото: папарацци подловили 48-летнюю Дженнифер Энистон в купальнике
11:57
Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!? (1)
11:21
Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram
11:00
Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)
10:29
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
10:17
Смотри: Алла Пугачева опубликовала трогательный кадр
09:40
Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»
09:18
Сегодня все обязательно получится: гороскоп на 19 февраля
23:29
Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)
20:11
Прямо сейчас: смотри, что творится за кулисами главного музыкального шоу этого года
20:01
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением
16:40
У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек
16:19
И красавица, и умница: Мария Шарапова получила диплом Гарварда
15:55
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!
15:35
Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

14:35
Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост
14:05
Уход за волосами весной: полезные советы
12:54
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака
12:20
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!?(1)
Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!
Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)
Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram
Топ комментариев
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру(10)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней(8)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»(2)
CмотриЦеликом
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)

Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)

До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

17. фев
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьеинтереснолюбовьмузыкаольга бузоваотношенияпевицасекссмотриталлиннутрофильмфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees