Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)

Анджелина Джоли. Фото: Scanpix/Reuters

Анджелина Джоли впервые появилась на официальном мероприятии после начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли. Фото: Scanpix/AFP

Звезда Голливуда приехала на презентацию своего фильма First They Killed My Father, которая состоялась в Камбодже.

Анджелина Джоли. Фото: Scanpix/Reuters

На пресс-конференции актриса появилась в черном платье ниже колена и черных туфлях на небольшом каблуке. Джоли выглядела отлично, в ее образе не было ни следа усталости или печали. Актриса улыбалась журналистам, а иногда даже шутила.

Анджелина Джоли. Фото: Scanpix/AFP

Примечательно, что на презентацию Анджелина Джоли прилетела с 16-летним сыном Мэддоксом. Актриса усыновила родившегося в Камбодже мальчика в 2002 году, за два года до своего романа с Питтом, передает Mirror.

Анджелина Джоли. Фото: Scanpix/AP

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков.

Как писали ранее, в середине февраля Брэд Питт одержал первую победу над Анджелиной Джоли. Голливудский актер смог забрать себе детей на ночевку и добился права видеться с ними без присутствия психолога.