Фото: папарацци подловили 48-летнюю Дженнифер Энистон в купальнике

Недавно одной из самых привлекательных женщин в мире, Дженнифер Энистон, исполнилось 48, но, хочу сказать, выглядит она сногсшибательно. Судя по новым снимкам, сделанным на пляже, Энистон находится в отличной физической форме.

«Джен давно мечтала на несколько дней вырваться из Лос-Анджелеса, чтобы передохнуть от его бешеного ритма. Она сняла просторную виллу на побережье, куда пригласила свою близкую подругу Кортни Кокс и ее бойфренда Джонни Макдэйда», — рассказывают официальные представители актрисы.