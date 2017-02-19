Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»

Продюсерские функции возьмут на себя несколько человек, в том числе Светлана Мигунова-Дали, работавшая над спортивной драмой «Легенда №17» с Данилой Козловским, пишет tele.ru.

Роман «Мастер и Маргарита» писался с 1928 по 1940 годы, но из-за запрета Сталина увидел свет лишь в 1960-х. Первую попытку перенести рукопись на большой экран сделал Анжей Вайда (1971). Потом вышло еще две экранизации в 1972 и 1988.

В 1994 году Булгаковское произведение взял в работу Юрий Кара. На роль Воланда он пригласил Валентина Гафта, который по мнению многих читателей романа идеально ей соответствовал, а роль Маргариты исполнила блистательная Анастасия Вертинская. В 2005 году на телеэкраны вышел сериал Владимира Бортко, где сыграли такие звезды, как Олег Басилашвили, "Следователь" Анна Ковальчук, Александр Филиппенко, Александр Абдулов, Кирилл Лавров, Сергей Безруков и многие другие.