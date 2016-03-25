Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)

Совсем скоро Мартин и Алла-Виктория получат от отца еще один бесценный подарок, доказывающий его безмерную любовь к ним. Филипп Киркоров готовит для детей грандиозный сюрприз. Как рассказал певец в интервью программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, он строит для детей в загородном доме парк развлечений, которые журналисты тут же назвали «Киркоровлендом».

«Это будет очень красивый маленький «Диснейленд» в доме, - поделился Филипп Киркоров. – В нем все будет предусмотрено для того, чтобы, в первую очередь, дети были здоровы. Бассейн, тренажеры, танцевальный класс. Все детские праздники мы будем проводить здесь. Мартин и Алла-Виктория не очень любят публичность».

На территории нового особняка Филиппа Киркорова есть где развернуться. Рядом с двухэтажным домом – пруд с карпами, маленькая церковь и детская площадка.

Проектировать «Киркоровленд» Филиппу Киркорову помогает супруг актрисы Екатерины Волковой Андрей Карпов. Как признался певец, он очень дружит с семейной парой, и Андрей взялся помочь отцу двоих детей воплотить его мечту. Сейчас Катя Волкова вместе с мужем придумывают для Аллы-Виктории и Мартина невероятный проект. «Американских горок, конечно, не будет, но просто горки поставим, - рассказал о будущем «Киркоровленде» Андрей Карпов. - Пока это будет большая игровая комната, в которой центральное место займет сцена. Однозначно, детям там будет весело».

Филипп Киркоров уверен, что его наследники заслужили такого роскошного подарка. Ведь несмотря на свой нежный возраст, Алла-Виктория и Мартин целыми днями трудятся, у ребят очень плотный график. «Они ходят на теннис, на танцы, на каратэ, на английский, - перечисляет Филипп Киркоров занятия детей. – У них такой расширенный рабочий день, начинается он в 7 утра, а заканчивается в 9 вечера».