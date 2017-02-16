Сегодня все обязательно получится: гороскоп на 19 февраля

Это благоприятный момент для начала интересного и серьезного дела, воплощения в жизнь масштабных идей. Переговоры принесут многообещающие результаты, деловые отношения могут со временем перерасти в дружеские, передает Dvorec.

Этот день связан с ростом потребности в общении, поэтому вполне вероятны встречи с давними знакомыми, людьми, которые некогда были очень близки. Романтические привязанности становятся более прочными, отношения некоторых пар могут выйти на новый уровень. Домашние дела не отнимут много времени.

Овен

Успех в профессиональных делах маловероятен – слишком много преград возникнет не пути, и их преодоление потребует значительных усилий. Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, придется отказаться от запланированных покупок, задуматься о сокращении расходов. Можно начинать строительство и ремонт, но лишь в том случае, если вы готовы большую часть работы проделать самостоятельно.

Отношения влюбленных развиваются стремительно, и именно в том направлении, которое не может не радовать обоих. Новое увлечение заставит жизнь одиноких Овнов заиграть новыми красками, станет источником оптимизма и уверенности в себе.

Телец

Этот день подходит для решения финансовых вопросов, заключения сделок; делая инвестиции и покупки, прислушивайтесь к своей интуиции – она даст исключительно верные подсказки. В профессиональной сфере складывается благоприятная ситуация, появляется шанс уладить конфликты с коллегами и руководством, заложить надежный фундамент для перспективных деловых связей. Не упустите возможность повысить свой авторитет в глазах сослуживцев, своевременно поделившись с ними своими знаниями и навыками.

Поездки и путешествия, совершенные в этот день, не только будут способствовать улучшению настроения, но и помогут завязать новые знакомства, расширить круг общения. Вы легко увлекаетесь, однако не теряете головы, поэтому начинающиеся романтические отношения будут развиваться вполне гармонично.

Близнецы

Этот день обещает порадовать Близнецов приятнейшими переживаниями романтического свойства и чрезвычайно увлекательными поездками. В сфере влияния позитивных тенденций находятся также семейные отношения, поэтому общение с родственниками будет поднимать настроение. В работе тоже не возникнет серьезных проблем, если ко всем делам подходить спокойно и не впадать в панику при малейших затруднениях.

Будьте осторожны при контакте с новыми деловыми партнерами, не доверяйте слепо тем, кто многое обещает, но требует еще больше. Нежелательно посещать многолюдные общественные собрания, заводить знакомства в местах с сомнительной репутацией.

Рак

Раки более обычного доверчивы, что может не лучшим образом сказаться на развитии деловых и дружеских отношений. Профессиональные проблемы лучше решать самостоятельно – советы со стороны вряд ли будут полезными и своевременными. Старайтесь придерживаться существующих традиций: сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы искать новые пути решения старых проблем.

Этот день подходит для общения с любимым человеком, совместного отдыха и поездок. Можно проводить семейные праздники, навещать родственников и друзей. Нежелательно злоупотреблять спиртными напитками и тяжелой пищей; жизненный тонус снижен, не исключено недомогание.

Лев

День будет удачным, хотя дел вам предстоит немало. Можно найти новых союзников и единомышленников, должным образом расставить акценты в отношениях с проверенными партнерами. В профессиональной сфере принесут отличный результат решительные действия, даже отчасти рискованные поступки. Не пытайтесь придерживаться ранее составленных планов: ситуация стремительно меняется, и нужно к ней приспособиться.

Вы можете рассчитывать на поддержку и одобрение родственников, их помощь и добрые советы. Любимый человек снисходителен к вашим слабостям, но порой слишком капризен – относитесь к этому с юмором, не нужно делать из мелких недоразумений поводов для ссоры. Хорошо пройдут поездки; творческие натуры найдут вдали от дома новый источник вдохновения.

Дева

День спокойной и плодотворной работы, реализации давних планов и появления новых идей. Ваши обдуманные и осторожные действия принесут ожидаемый результат, а поступки, совершенные под влиянием эмоций, будут способствовать появлению новых возможностей. Некоторая напряженность в деловых отношениях не помешает вам заключить выгодные сделки и обсудить все условия сотрудничества с потенциальными партнерами.

Личные отношения будут складываться наилучшим образом, не исключены приятные сюрпризы. Удачное стечение обстоятельств позволит положить начало многообещающему знакомству, которое в корне изменит личную жизнь одиноких Дев.

Весы

Сегодня у вас будет много работы, но это не повод забывать и о личных делах – день как нельзя лучше подходит для общения с близкими, романтических свиданий, небольших путешествий, которые можно совершить вместе с членами семьи. Вам необходимы положительные эмоции, так не упустите случая получить их, даже если это потребует некоторых усилий и изменений в привычном распорядке дня.

Финансовые вопросы нельзя решать в спешке: сегодня вам будет непросто правильно оценить свои возможности, а также риски, связанные с некоторыми инвестициями. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, а все деловые и личные встречи проводите только в местах, репутация которых безупречна.

Скорпион

Скорпионы склонны поддаваться на провокации и придавать слишком большое значение словам малознакомых людей. Старайтесь спокойно реагировать на критику, не вступайте в конфликты из-за пустяков. Профессиональные вопросы решайте без спешки: у вас достаточно времени для того, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и составить план действий. Вероятны небольшие денежные поступления, возможны приятные сюрпризы от старых друзей.

Поберегите свое здоровье: снижение жизненного потенциала может привести к обострению хронических заболеваний. Атмосфера в семье будет вполне благоприятной, да и поводов для ссоры с любимым человеком не возникнет, если вы не будете слишком придирчивы.

Стрелец

Погоня за новыми впечатлениями и необычными развлечениями не приведет ни к чему хорошему. Лучше настроиться на серьезный лад и смириться с тем, что большая часть этого дня будет посвящена не удовольствиям, а решению профессиональных и личных проблем. Зато вечером вы сможете оценить плоды своих трудов и с чувством выполненного долга приступить к более приятным делам – встречам с друзьями, романтическим прогулкам, неспешным беседам с близкими людьми.

В течение всего дня возможны перепады настроения, приступы раздражительности и немотивированного гнева. Постарайтесь контролировать свои эмоции, иначе вы окажетесь их беспомощной жертвой.

Козерог

Удачный день для реализации любых замыслов, покорения интересующих вас вершин и движения к поставленной цели. Не придется спешно вносить коррективы в ранее составленные планы; можно придерживаться привычного графика и действовать именно в том темпе, который является для вас комфортным. Коллеги готовы прислушаться к вашему мнению, маловероятны конфликты с руководством и деловыми партнерами.

Личные отношения также вполне гармоничны, не будет поводов для беспокойства и огорчения. Можно восстановить прерванные связи, напомнить о себе старым знакомым – общение с людьми из прошлого будет приятным. Старшие родственники дадут немало хороших советов; примите их во внимание, даже если сейчас считаете не слишком полезными.

Водолей

Возможны проблемы в отношениях с коллегами и руководством, споры, которые будут носить отнюдь не конструктивный характер. Нежелательно приступать к работе над совместными проектами, особенно если в их реализации вам отведена второстепенная роль: велика вероятность, что придется проделать большую работу за весьма скромное вознаграждение.

С родственниками и друзьями, напротив, вы поладите легко. Сегодня можно решить многие проблемы, в прошлом не дававшие покоя, получить удовлетворительные ответы на важные вопросы. Хорошо пройдут романтические свидания, как запланированные заранее, так и импровизированные. Избегайте перегрузок: есть риск недомоганий, обострения хронических заболеваний.

Рыбы

Удачный день, который будет полным больших и маленьких радостей, успехов и побед. Порой от вас будут требоваться некоторые усилия для достижения поставленной цели, но речь вовсе не идет о чем-то сверхъестественном. Очень хорошие идеи появятся у юных представителей знака. Значительный прогресс в учебе или повышении профессиональной квалификации откроет новые возможности для карьерного роста, а в ближайшем будущем позволит существенно увеличить доходы.

Этот день хорошо подходит для посещения вечеринок и проведения праздников. Возможны незапланированные встречи с очень приятными вам людьми. Легкие романтические увлечения стремительно перерастают в серьезные отношения, однако вы не всегда способны правильно оценить человека, к которому питаете сердечную склонность.