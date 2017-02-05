Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)

Limon.ee
Limon.ee

Сегодня, 18 февраля, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, где жюри и телезрители отобрали вторую часть финалистов конкурса, пишет Rus.ERR

Список участников второго полуфинала (прошедшие в финал песни выделены красным):

  • Лийз Лемсалу - "Keep Running"
  • Расмус Ряндвеэ - "This Love"
  • Керли - "Spirit Animal"
  • Даниэль Леви - "All I Need" (выбор зрителей)
  • Койт Тооме и Лаура - "Verona"
  • Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"
  • Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"
  • Almost Natural - "Electric"
  • Antsud - "Vihm"
  • Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"

В ходе двух туров голосования были выбраны оставшиеся пять финалистов. Напомним, что а первом туре по суммированным результатам голосования жюри и зрителей были выбраны четыре песни. Во втором туре пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования.

Представляем вам полный список участников финала конкурса Eesti Laul 2017! Самое время определиться со своим фаворитом! Слушайте песни и решайте, за кого вы будете болеть на финальном этапе конкурса, который состоится 4 марта в Saku Suurhall! Победитель Eesti Laul 2017 представит Эстонию на «Евровидении» в Киеве уже этой весной!

Участники финала Eesti Laul 2017:

1. "Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian 

2. "In or Out", Элина Борн

3. "Suur loterii", Иво Линна

4. "Slingshot", Ленна Куурмаа

5. "Feel Me Now", Ariadne

6. Керли - "Spirit Animal"

7. Койт Тооме и Лаура - "Verona"

8. Лийз Лемсалу - "Keep Running"

9. Расмус Ряндвеэ - "This Love"

10. Даниэль Леви - "All I Need"

А вы уже определились с фаворитом? Расскажите нам в комментариях!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEesti laulEesti Rahvusringhäälingевровидениемузыкафинал
По теме
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!

Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!

В субботу, 18 февраля, состоится второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, где путем голосования жюри и телезрителей будет отобрана вторая часть финалистов конкурса. Финальный этап Eesti Laul состоится 4 марта в Saku Suurhall, передает Rus.ERR. Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)

Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ) 1

Если не везет в карьере, везет в любви! Эстонский певец Уку Сувисте, потерпевший неудачу в отборочном туре «Евровидения» от Эстонии, – Eesti Laul – нашел себе сногсшибательную девушку.
67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета 1

Сражающийся за единственное место на «Евровидении-2017» 67-летний артист Иво Линна создал во время первого полуфинала Eesti Laul аккаунт в Instagram, который на данный момент уже собрал 21 тысячу подписчиков. Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)

Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)

Не только откровенный наряд эстонской певицы Элины Борн на конкурсе Eesti Laul 2017 был удостоен жарких обсуждений… Отличилась также Яана Халлас, передает Elu24. Почти двадцать тысяч эстонцев уже сделали это! А ты уже знаешь, какой переполох вчера устроил пожилой участник Eesti Laul?

Почти двадцать тысяч эстонцев уже сделали это! А ты уже знаешь, какой переполох вчера устроил пожилой участник Eesti Laul? 1

Участник Eesti Laul 67-летний артист Иво Линна прямо во время отбора на финал конкурса решил создать страницу в популярной социальной сети Instagram, передает Elu24.
ЕЩЁ
eesti laul
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Пришли новостьПришли фото
Хроника
23:29
Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)
20:11
Прямо сейчас: смотри, что творится за кулисами главного музыкального шоу этого года
20:01
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением
16:40
У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек
16:19
И красавица, и умница: Мария Шарапова получила диплом Гарварда
15:55
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!
15:35
Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!
15:18
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
14:48
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)
14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему? (1)
12:44
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве (1)
12:22
Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре
12:00
Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!
11:40
Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми
11:18
От нее же ничего не осталось! Анна Нетребко поразила невероятной стройностью (фото)
11:00
В 17 лет эта девушка выиграла в лотерею больше миллиона евро... А сейчас она подала в суд, ведь выигрыш сломал ей жизнь!
10:34
Лолита о дочери: у нее нет аутизма (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17. фев
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)
У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру(10)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней(8)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
CмотриЦеликом
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

17. фев
Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноольга бузовапевицараксекссмотриталлиннтрампутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees