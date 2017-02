Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)

Список участников второго полуфинала (прошедшие в финал песни выделены красным):

Лийз Лемсалу - "Keep Running"

Расмус Ряндвеэ - "This Love"

Керли - "Spirit Animal"

Даниэль Леви - "All I Need" (выбор зрителей)

Койт Тооме и Лаура - "Verona"

Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"

Almost Natural - "Electric"

Antsud - "Vihm"

Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"

В ходе двух туров голосования были выбраны оставшиеся пять финалистов. Напомним, что а первом туре по суммированным результатам голосования жюри и зрителей были выбраны четыре песни. Во втором туре пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования.

Представляем вам полный список участников финала конкурса Eesti Laul 2017! Самое время определиться со своим фаворитом! Слушайте песни и решайте, за кого вы будете болеть на финальном этапе конкурса, который состоится 4 марта в Saku Suurhall! Победитель Eesti Laul 2017 представит Эстонию на «Евровидении» в Киеве уже этой весной!

Участники финала Eesti Laul 2017:

1. "Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian

2. "In or Out", Элина Борн

3. "Suur loterii", Иво Линна

4. "Slingshot", Ленна Куурмаа

5. "Feel Me Now", Ariadne

6. Керли - "Spirit Animal"

7. Койт Тооме и Лаура - "Verona"

8. Лийз Лемсалу - "Keep Running"

9. Расмус Ряндвеэ - "This Love"

10. Даниэль Леви - "All I Need"

