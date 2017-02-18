Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!

В субботу, 18 февраля, в городе Тарту под покровом ночи распространиться особо опасный VIRUS! Симптомы: веселое настроение и желание танцевать всю ночь без остановки. На сцене клуба VaBank в Тарту российская поп-группа VIRUS! Внимание! Этот вирус полезен для здоровья и от него нет лекарства кроме безудержных танцев до рассвета.

Даже не пытайтесь сопротивляться и приходите на вечеринку в клуб VaBank в Тарту уже сегодня, 18.02.2017, вас ждет группа VIRUS!

Концерты российской группы VIRUS в Эстонии по выходным уже стали доброй традицией.