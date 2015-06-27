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И красавица, и умница: Мария Шарапова получила диплом Гарварда

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В прошлом июне теннисистка стала студенткой престижного вуза. Оказалось, экс-первая ракетка мира поступила на курс магистра делового администрирования, который также называют MBA. 

«СтарХиту» Мария рассказала, что уже успела получить заветный диплом. Курс обошелся ей в 4 млн рублей. Но Шарапова не жалеет денег, ведь занятия помогают ей развивать бизнес.

«Мне очень понравилось, – сказала Мария. – Это был неожиданный опыт, ведь я посвятила жизнь спорту и не думала, что стану студенткой традиционного учебного заведения».

Возможно, экстерном сдать все экзамены блондинка решила из-за досрочного возвращения в большой спорт. В прошлом марте она была уличена в употреблении мельдония и дисквалифицирована на два года. Но уже в октябре Марии удалось выиграть суд и ее оправдали.

Недавно звезда приехала в Москву на презентацию нового продукта своего кондитерского бренда Sugarpova. Теперь российские поклонники могут отведать шоколад от теннисистки за 250 рублей. В следующий раз знаменитость прилетит в столицу в мае – Шарапова станет хедлайнером школы воздушной гимнастики «Трапеция Yota», которая начнет свою работу в Парке Горького этой весной.

По признаниям легендарной спортсменки, тот период, что она провела вне корта из-за дисквалификации, был для нее непростым. Тем не менее, она смогла сосредоточиться на бизнесе и общении с близкими людьми. Мария заявила, что впервые в жизни узнала что такое новогодние каникулы – раньше теннисистка проводила праздники на тренировках. Также Шарапова отправилась в отпуск с друзьями и впервые за много лет позволила себе расслабиться.

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