Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Зелёный чай считается очень полезным для здоровья. Это так, но во всём надо знать меру: больше пяти чашек в день пить не рекомендуется, пишет Lifter.

Кроме того, как и все чаи, зелёный чай содержит кофеин. Если у вас пониженная переносимость кофеина, ограничьтесь 2 чашками.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать или усугубить целый ряд проблем со здоровьем, в том числе:

Расстройства желудка

Содержащиеся в зелёном чае танины повышают кислотность желудка, что может приводить к болям в животе, тошноте и запорам.

Поэтому японцы и китайцы никогда не пьют зелёный чай натощак.

Дефицит железа и анемия

Зелёный чай понижает абсорбцию железа из пищи. Дефицит железа может приводить к болезням (например, к анемии).

Очень большая доза зелёного чая может быть смертельной!

Смертельная доза кофеина в зелёном чае оценивается в 10–14 г (150–200 мг/кг).

Головные боли

Исследования показывают, что кофеин — фактор риска в возникновении хронических ежедневных головных болей.

Нарушения сна, нервность и тревожность

Кофеин очевидным образом влияет на тревожность и сон, хотя эффект зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантину. Он блокирует в мозге вещества, вызывающие сон, и увеличивает выработку адреналина.

Нерегулярное или учащённое сердцебиение

Кофеин в зелёном чае может вызвать аритмию сердца. Кроме того, он стимулирует мышцы сердца к сокращению.

Рвота, диарея, мышечный тремор и изжога

Поскольку кофеин влияет на ток крови по пищеводу, попеременное сокращение и расслабление мышц пищевода может вызвать тошноту.

Кофеин имеет слабительное действие. Он способствует перистальтике (продвижению пищи в пищеварительной системе) и стимулирует мышцы толстой кишки.

Кофеин вызывает сокращения скелетных мышц, негативно влияя на каналы ионов кальция в клетках.

Кофеин увеличивает выработку желудочного сока. Это может привести к изжоге.

Головокружение

Кофеин может понизить приток крови к мозгу, что приводит к головокружению и укачиванию.

Конвульсии

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, активируя нейроны, что может вызвать конвульсии при чрезмерном употреблении.

Кровотечения

Кофеин в зелёном чае может повысить риск кровотечений.

Диабет

Кофеин в зелёном чае может повлиять на уровень сахара крови. Если вы диабетик и пьёте зелёный чай, следите за уровнем сахара.

Глаукома

Зелёный чай повышает внутриглазное давление. Это происходит через 30 минут после употребления и длится не меньше 90 минут.

Высокое давление

Кофеин в зелёном чае может повысить кровяное давление. Впрочем, этот эффект не наблюдается у тех, кто пьёт зелёный чай (или иные кофеиносодержащие напитки) регулярно.

Заболевания печени

Экстракт зелёного чая может усугубить печёночную недостаточность, поскольку способствует накоплению кофеина в крови.

Остеопороз

Зелёный чай может увеличить количество кальция, вымываемого с мочой, что плохо скажется на здоровье костей и может привести к остеопорозу, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью.

Ограничьте потребление кофеина 300 мг в день (приблизительно 2–3 чашки зелёного чая).

Риск для беременных и младенцев

Зелёный чай содержит кофеин, катехины и танины. Все эти вещества опасны при беременности.

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется пить больше 2 чашек зелёного чая в день (это безопасная доза). Превышение этого количества повышает риск выкидыша и прочих негативных эффектов.

Усвоение питательных веществ у детей

Танины в зелёном чае могут препятствовать усвоению белков и жиров у детей. Кроме того, кофеин может привести к сверхстимуляции.

Поделитесь этим предупреждением с любителями зеленого чая!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАздоровьезеленый чайрискчай
eesti laul
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:40
У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек
16:19
И красавица, и умница: Мария Шарапова получила диплом Гарварда
15:55
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!
15:35
Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!
15:18
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!
14:48
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)
14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
12:44
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве
12:22
Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре
12:00
Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!
11:40
Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми
11:18
От нее же ничего не осталось! Анна Нетребко поразила невероятной стройностью (фото)
11:00
В 17 лет эта девушка выиграла в лотерею больше миллиона евро... А сейчас она подала в суд, ведь выигрыш сломал ей жизнь!
10:34
Лолита о дочери: у нее нет аутизма
10:06
Победить храп — возможно! Простая инструкция, как избавиться от этой напасти
09:40
Корчевников: все в жизни пошло по-другому
09:15
Отложите дела на потом: гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17. фев
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру(9)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней(7)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
CмотриЦеликом
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

16. фев
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисабузовавидеогалереягороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтереснолюбовьмузыкаольга бузовапевицасекссмотриталлиннутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees