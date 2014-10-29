У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек

Кроме того, как и все чаи, зелёный чай содержит кофеин. Если у вас пониженная переносимость кофеина, ограничьтесь 2 чашками.
Чрезмерное потребление кофеина может вызвать или усугубить целый ряд проблем со здоровьем, в том числе:
Расстройства желудка
Содержащиеся в зелёном чае танины повышают кислотность желудка, что может приводить к болям в животе, тошноте и запорам.
Поэтому японцы и китайцы никогда не пьют зелёный чай натощак.
Дефицит железа и анемия
Зелёный чай понижает абсорбцию железа из пищи. Дефицит железа может приводить к болезням (например, к анемии).
Очень большая доза зелёного чая может быть смертельной!
Смертельная доза кофеина в зелёном чае оценивается в 10–14 г (150–200 мг/кг).
Головные боли
Исследования показывают, что кофеин — фактор риска в возникновении хронических ежедневных головных болей.
Нарушения сна, нервность и тревожность
Кофеин очевидным образом влияет на тревожность и сон, хотя эффект зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантину. Он блокирует в мозге вещества, вызывающие сон, и увеличивает выработку адреналина.
Нерегулярное или учащённое сердцебиение
Кофеин в зелёном чае может вызвать аритмию сердца. Кроме того, он стимулирует мышцы сердца к сокращению.
Рвота, диарея, мышечный тремор и изжога
Поскольку кофеин влияет на ток крови по пищеводу, попеременное сокращение и расслабление мышц пищевода может вызвать тошноту.
Кофеин имеет слабительное действие. Он способствует перистальтике (продвижению пищи в пищеварительной системе) и стимулирует мышцы толстой кишки.
Кофеин вызывает сокращения скелетных мышц, негативно влияя на каналы ионов кальция в клетках.
Кофеин увеличивает выработку желудочного сока. Это может привести к изжоге.
Головокружение
Кофеин может понизить приток крови к мозгу, что приводит к головокружению и укачиванию.
Конвульсии
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, активируя нейроны, что может вызвать конвульсии при чрезмерном употреблении.
Кровотечения
Кофеин в зелёном чае может повысить риск кровотечений.
Диабет
Кофеин в зелёном чае может повлиять на уровень сахара крови. Если вы диабетик и пьёте зелёный чай, следите за уровнем сахара.
Глаукома
Зелёный чай повышает внутриглазное давление. Это происходит через 30 минут после употребления и длится не меньше 90 минут.
Высокое давление
Кофеин в зелёном чае может повысить кровяное давление. Впрочем, этот эффект не наблюдается у тех, кто пьёт зелёный чай (или иные кофеиносодержащие напитки) регулярно.
Заболевания печени
Экстракт зелёного чая может усугубить печёночную недостаточность, поскольку способствует накоплению кофеина в крови.
Остеопороз
Зелёный чай может увеличить количество кальция, вымываемого с мочой, что плохо скажется на здоровье костей и может привести к остеопорозу, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью.
Ограничьте потребление кофеина 300 мг в день (приблизительно 2–3 чашки зелёного чая).
Риск для беременных и младенцев
Зелёный чай содержит кофеин, катехины и танины. Все эти вещества опасны при беременности.
Беременным и кормящим матерям не рекомендуется пить больше 2 чашек зелёного чая в день (это безопасная доза). Превышение этого количества повышает риск выкидыша и прочих негативных эффектов.
Усвоение питательных веществ у детей
Танины в зелёном чае могут препятствовать усвоению белков и жиров у детей. Кроме того, кофеин может привести к сверхстимуляции.
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