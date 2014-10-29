У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек

Кроме того, как и все чаи, зелёный чай содержит кофеин. Если у вас пониженная переносимость кофеина, ограничьтесь 2 чашками.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать или усугубить целый ряд проблем со здоровьем, в том числе:

Расстройства желудка

Содержащиеся в зелёном чае танины повышают кислотность желудка, что может приводить к болям в животе, тошноте и запорам.

Поэтому японцы и китайцы никогда не пьют зелёный чай натощак.

Дефицит железа и анемия

Зелёный чай понижает абсорбцию железа из пищи. Дефицит железа может приводить к болезням (например, к анемии).

Очень большая доза зелёного чая может быть смертельной!

Смертельная доза кофеина в зелёном чае оценивается в 10–14 г (150–200 мг/кг).

Головные боли

Исследования показывают, что кофеин — фактор риска в возникновении хронических ежедневных головных болей.

Нарушения сна, нервность и тревожность

Кофеин очевидным образом влияет на тревожность и сон, хотя эффект зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантину. Он блокирует в мозге вещества, вызывающие сон, и увеличивает выработку адреналина.

Нерегулярное или учащённое сердцебиение

Кофеин в зелёном чае может вызвать аритмию сердца. Кроме того, он стимулирует мышцы сердца к сокращению.

Рвота, диарея, мышечный тремор и изжога

Поскольку кофеин влияет на ток крови по пищеводу, попеременное сокращение и расслабление мышц пищевода может вызвать тошноту.

Кофеин имеет слабительное действие. Он способствует перистальтике (продвижению пищи в пищеварительной системе) и стимулирует мышцы толстой кишки.

Кофеин вызывает сокращения скелетных мышц, негативно влияя на каналы ионов кальция в клетках.

Кофеин увеличивает выработку желудочного сока. Это может привести к изжоге.

Головокружение

Кофеин может понизить приток крови к мозгу, что приводит к головокружению и укачиванию.

Конвульсии

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, активируя нейроны, что может вызвать конвульсии при чрезмерном употреблении.

Кровотечения

Кофеин в зелёном чае может повысить риск кровотечений.

Диабет

Кофеин в зелёном чае может повлиять на уровень сахара крови. Если вы диабетик и пьёте зелёный чай, следите за уровнем сахара.

Глаукома

Зелёный чай повышает внутриглазное давление. Это происходит через 30 минут после употребления и длится не меньше 90 минут.

Высокое давление

Кофеин в зелёном чае может повысить кровяное давление. Впрочем, этот эффект не наблюдается у тех, кто пьёт зелёный чай (или иные кофеиносодержащие напитки) регулярно.

Заболевания печени

Экстракт зелёного чая может усугубить печёночную недостаточность, поскольку способствует накоплению кофеина в крови.

Остеопороз

Зелёный чай может увеличить количество кальция, вымываемого с мочой, что плохо скажется на здоровье костей и может привести к остеопорозу, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью.

Ограничьте потребление кофеина 300 мг в день (приблизительно 2–3 чашки зелёного чая).

Риск для беременных и младенцев

Зелёный чай содержит кофеин, катехины и танины. Все эти вещества опасны при беременности.

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется пить больше 2 чашек зелёного чая в день (это безопасная доза). Превышение этого количества повышает риск выкидыша и прочих негативных эффектов.

Усвоение питательных веществ у детей

Танины в зелёном чае могут препятствовать усвоению белков и жиров у детей. Кроме того, кофеин может привести к сверхстимуляции.

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